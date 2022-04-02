兩廳院35年歷久彌新 朱宗慶：關鍵在行政法人

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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）台北國家兩廳院成立35年，與同期成立、甚至近期落成館所相較，兩廳院從外觀、前後台到舞台設備、場館營運等等面向依舊充滿競爭力，前任國表藝董事長朱宗慶認為，行政法人是關鍵。

朱宗慶接受中央社專訪時表示，行政法人組織精神最重要有兩個，一個是「臂距原則」，一個是「專業治理」，除此之外，預算運用彈性，人員任用資格鬆綁等等，都是國家表演藝術中心館所突破公務機關桎梏而充滿活力的關鍵。

1987年，台北國家兩廳院正式啟用。2004年1月9日，立法院三讀通過「國立中正文化中心設置條例」，3月1日施行，國立中正文化中心改為行政法人組織，成為中華民國第一個行政法人機構。2014年1月29日，「國家表演藝術中心設置條例」制定公布，4月7日國家表演藝術中心正式成立運作至今。

國家兩廳院從2007年花費2.8億換屋瓦，2014年以6億更新上下舞台電腦設備及電力系統、觀眾席設備更新計畫等等；2016年以6.2億整修戲劇院、音樂廳，其中3.9億元花在戲劇院主舞台整修，1.4億元則是花在戲劇院和音樂廳的觀眾席、洗手間、化妝間的淋浴空間改裝等。

這些以億計算的整修預算，大多來自過去年度營運結餘逐年提撥，這也讓35歲的兩廳院即使是大叔級場館，依舊生龍活虎。如果不是法人營運，要全以公務預算編列有一定風險跟困難。

朱宗慶認為，國表藝中心作為「平台」，橫向強化三館一團之間的實質合作，在考量各場館差異性並維持自主性的情況下，落實資源整合與共享原則，形成相互支援的「共好」意識，就可落實「一法人多館所」的成立目的。

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朱宗慶認為，現在以法人營運的場館很多，但每個場館的起跑點不同，營運條件也不相當，無論是採用一法人多館所模式，或是各為一法人一館所的經營主體、再形成策略聯盟的方式，都有它獨特的思考點。

朱宗慶表示，卸任後他會持續關心藝文類行政法人、劇場經營與管理、表演藝術文化政策等層面，從不同身分角度參與公共討論，適時提出建言，「一棒接一棒，一起為建構一個更美好的表演藝術生態系而努力。」（編輯：屈享平）1110402