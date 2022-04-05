「戰士黑豹2」首度出版 一探鄭問出道起點

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已故漫畫大師鄭問的首部漫畫作品「戰士黑豹」，1984年曾連載第二部，但鄭問生前拒絕將其出版成冊，經鄭問家屬同意，2022年首度出版為「戰士黑豹2」。（大辣出版社提供）中央社記者王寶兒傳真 111年4月5日

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（中央社記者王寶兒台北5日電）「戰士黑豹」為已故漫畫大師鄭問初入漫壇的起點，但鄭問生前卻說「看過的人都要滅口」，讓「戰士黑豹」久無出版成冊可能。今年「戰士黑豹2」首次出版，讓漫迷得以一窺究竟。

鄭問本名為鄭進文，畢業於復興美工，在校期間專門鑽研雕塑學科，畢業後曾從事室內設計工作。1983年，「時報周刊」公開徵募連環漫畫專欄作者，當年僅25歲的鄭問投稿後雀屏中選，9月在「時報周刊」連載個人首部漫畫作品「戰士黑豹」。

鄭問生前曾於受訪時提及「戰士黑豹」靈感，他說，當時最紅的就是「星際大戰」，「我就把光劍改一改，加一些台灣的背景，例如八卦山、野柳的女王頭......結果這篇『戰士黑豹』反應很好，因為那時候日本漫畫再好，也不可能畫台灣的背景和題材，所以反應還不錯。」

「戰士黑豹」描述對抗邪惡勢力的宇宙戰神在冬眠前，飛往地球找尋接班人，並將其訓練為戰士黑豹，和女王合力對抗黑暗王的故事。漫畫中出現的台灣地景眾多，包含故宮博物院、國父紀念館、澎湖跨海大橋等，還可見尚未拆除的中華商場。

鄭問助手在鄭問傳記紀錄片「千年一問」曾提及鄭問後來都會避談「戰士黑豹」，甚至開玩笑說「看過的人都要滅口。」大辣出版社表示，或許是第一部漫畫作品尚未成熟，鄭問也不是很滿意，以至於後來他接受採訪時也曾多次表示，「真希望看過它（戰士黑豹）的人都消失在世上......」

「戰士黑豹」第一部連載結束後，曾有出版社出版分為上、中、下共3冊的單行本，首刷完售後便未再版。鄭問於1984年4月繼續在「時報周刊」連載的「戰士黑豹」第二部續作，也遭鄭問拒絕出版。

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經鄭問家屬同意，「戰士黑豹」去年由大辣出版社重新再版，而在整理原稿過程中，也看到「戰士黑豹」第二部的原稿，今年首度出版為「戰士黑豹2」。

大辣出版社表示，塵封將近40年的「戰士黑豹2」，很多鄭問的讀者粉絲甚至不知道這部作品，今年大辣整理原稿並首次出版，並透過長期和鄭問家屬的溝通，希望可以用最完美的方式還原鄭問原稿創作。（編輯：張雅淨）1110405