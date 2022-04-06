RE:CAVE沉浸影音特展 台中國家歌劇院登場

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中國家歌劇院今天起舉行RE:CAVE特展，藝術總監邱瑗在記者會中指出，運用「洞穴」理念，以全方位包覆的影像與聲音設計，期待放大觀眾感官，顛覆對現實想像。

台中國家歌劇院2樓曲牆投影「光之曲幕T.A.P. Project」2022年升級為音像沉浸實驗場，首展RE:CAVE由超維度互動創意總監蔡宏賢策劃領軍，將歌劇院建築師伊東豊雄「洞穴」理念，以全方位包覆的影像與聲音設計，期待放大觀眾感官，顛覆對現實的想像與感知。

邱瑗今天在記者會中指出，這次的沉浸音像創作將超越伊東豊雄對包覆性視覺感官體驗的想像，如果伊東在現場，一定會跟她一樣興奮與感動，這項特展從今天起展出到5月29日為止。

蔡宏賢說明創作源起，憶及2015年第一次踏入歌劇院，看到19米高曲牆，感受歌劇院就是巨大的洞穴，相當震撼。有一種不斷呼喚及把人拉回記憶中的魔力，很希望能挑戰在此創造高度的影音實驗。

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蔡宏賢指出，這次特展命名是來自柏拉圖的經典洞穴寓言（Allegory of the cave），描述囚困在洞穴的人類，生活在火光搖曳的虛擬擬真影像中，並透過90年代科技藝術，著名的虛擬沉浸洞穴系統所建構出高速運算的沉浸包覆影音裝置，打造寓言中虛實宇宙交錯的科技洞穴。

蔡宏賢這次召集國內外3組新媒體藝術創作者打造這項特展，3組創作團隊都表示，現在大部分沉浸影音空間都是連續的平面，沒有一個是像歌劇院曲面這麼特別，建議觀賞時四處遊走，體驗影像與流線型空間結合的魅力，也可以找處角落坐下欣賞，會有回到母體般神秘的沉靜感。（編輯：謝雅竹）1110406