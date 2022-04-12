花蓮地理人文獨特 李永得做後盾帶動產業發展

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）文化部長李永得今天前往花蓮兒路創作藝術工寮家屋文化園區探訪營運狀況，並與當地藝文人士交流。李永得說，花蓮文化及地理景觀樣貌得天獨厚，文化部會給支援帶動藝文產業發展。

文化部發布新聞稿表示，李永得今天也瞭解即將啟動的「2022 Phpah藝術聚－劇山計畫」規劃情形，也訪視花蓮文創園區、拜訪漫畫家敖幼祥、參觀鄉野鐵店及時光二手書店，了解後山豐沛藝文能量。

李永得參觀兒路創作藝術工寮家屋文化園區時，與團長東冬．侯溫、原舞者文化藝術基金會董事長楊政賢、董事潘小雪、TAI身體劇場藝術總監瓦旦．督喜、東華大學原住民樂舞學程副教授王昱心及工藝師毛皓亞、鄭致廷等在地藝術家進行交流。

李永得表示，花蓮的藝術文化是台灣的瑰寶，兒路積極向傳統學習，進而串連部落資源，集結藝術家、工藝師、影像工作者與文史工作者，從出版故事書、音樂專輯、銅門紀錄片、環境劇場等各種形式，保存及推廣原住民傳統文化，並激盪出當代藝術、跨界創作的火花，是花蓮藝術文化發展相當成功的典範。

對於在地藝術家提出期盼文化部協助排練、行政空間與傳承等工作，李永得也表示將優先協助在地文化藝術團隊進駐花創園區。

李永得此行也拜訪目前居住於花蓮的漫畫家敖幼祥，敖幼祥表示，漫畫是全世界共通的語言，李永得則回應，將盡力協助敖幼祥近來跨域的動畫創作能有更廣的傳播。交流過程中，敖幼祥還速畫一張代表自己在安古蘭駐村時「以酒會友」經歷的漫畫送給李永得。

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除此之外，李永得參觀傳承百年的銅門刀名家「鄉野鐵店」，工藝師鍾明智（Kawas）傳承歷史悠久的太魯閣傳統刀藝，尤其頭目刀因紋路、造型特殊，蘊含獨特藝術性，現今同時成為家庭展示品，李永得也購買收藏。

李永得也對「時光二手書店」創辦人吳秀寧堅持在70多年的日式木造老屋，以二手書、獨立出版、創意雜貨、手作品等營造經營特色感動，李永得也購買「停下來的書店」表達實際支持，也讚賞「時光二手書店」是造訪花蓮不能錯過的文化景點。（編輯：張芷瑄）1110412