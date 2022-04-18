台灣好基金會推一點綠計畫 發現潮州鄉親故事

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（中央社記者趙靜瑜台北18日電）2020年，台灣好基金會董事長柯文昌推動「潮州．一點綠計畫」，邀請元智大學教師陳冠華帶領學生駐點屏東潮州，探索「老街生綠意」的各種可能。

台灣好基金會發布新聞稿表示，陳冠華蹲點潮州帶領學生累積一年多，與鄉親們一起把建基路營造成一個獨具風格的城市花園，希望讓每一個來到潮州的人，看見老街也能換上新裝，舊街也能有新市的綠意生活。

陳冠華表示，元智大學藝術與設計學系學生們課餘自願來潮州，與建基路的鄰居鄉親一起生活，共同探索建基路的各種可能。

從掃地與清潔街道開始，元智大學學生們靜下心來，慢慢認識潮州鄉親，梳理潮州文化，一年多以來從吃閉門羹到張開雙臂寒暄，學生獲得街道鄰居的信任，大家開始一起與鄉親動手實作，相互理解，打造想像中的潮州樣貌。

其中當地的店家「祥瑞籐椅」，除了藤椅也將編籐的技術延伸製作手工籐籃，可以裝西式餐包、餅乾，也能作為花籃。「還在想」JUST EAT則是賣義大利麵的餐車，已經成為建基路地標之一。

另一間「永昌籐具店」則已經開業40餘年，現年77歲的老闆賴騰芳從10多歲學成出師後一路堅守職人精神至今，太太賴李銀嬌是不可或缺的重要夥伴，這些在地故事都讓潮州變得充滿自信底氣。

柯文昌強調，「潮州．一點綠計畫」不是辦活動，而是一場持續的、追求美好生活的行動，「基金會會持續扎根潮州，與鄉親們共好共榮」。

「建基路居民故事展」自即日起到4月19日，地點在屏東縣潮州鎮建基路64-102號。（編輯：管中維）1110418