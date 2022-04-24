阮慶岳書寫「一紙相思」穿越時空與七等生對話

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（中央社記者邱祖胤台北24日電）作家、建築學者阮慶岳新作「一紙相思」，以6封書簡及3篇小說傳達對已故作家七等生的思念與敬意。

阮慶岳與七等生有深厚交情，許多評論者都說他的作品受到七等生的影響。阮慶岳昨天在分享會中露透，他曾以此問七等生的看法，七等生回答：「才沒有呢，你明明是受到陳映真的影響，你以為我看不出來嗎？」

阮慶岳表示，七等生2020年過世之後，他無法書寫跟七等生有關的任何文章，直到去年5月，他才覺得應該給故人寫封信，於是開始動筆，沒想到9月便完成這本特別的小說。

「一紙相思」分為書簡及小說兩部分，形式特別，阮慶岳表示，一開始的確只有書簡的部分，但寫到了兩三則之後，發現距離太靠近，情緒太過度，太黏稠、太感傷，必須介入一部分虛構性的文字才能拉開距離，打破掉書信特有的親密感，因此才有那些看來毫不相干的小說。

阮慶岳同時在會中公開他於1988年獨立製作的紀錄片「離城記」，帶著讀者跟著七等生的腳步回到故鄉苗栗通霄，重溫「沙河悲歌」場景，片中可見七等生沉浸南管音樂的專注神情，以及在酒家放盪不羈的身影。

發表會上，當年的掌鏡者、建築跨域藝術家徐顥，以及在影片中出現的南管吟唱音樂家吳欣霏，均出席現場並分享拍攝過程中的趣事，吳欣霏同時在會中吟唱一段南管樂曲，讓座中讀者體會南到管所表現的細膩情思。

聯合文學總編輯周昭翡表示，「一紙相思」開頭引用了七等生「譚郎的書信」字句：「好在這一切都是不真實的幻想，否則就太可怕、太可怕了。」書中的書簡可以連結阮慶岳對七等生作品理解的深度；而小說中的「我」一直是七等生作品的核心，「一紙相思」也是如此，可見阮慶岳對七等生這位殊獨特的作家的致敬與追念。

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周昭翡表示，「一紙相思」原為南管曲目，七等生的封筆之作「一紙相思」，彷彿南管樂音扣人心弦，他的忘年之交、也是小說家阮慶岳，在七等生逝後，以此為題創作這部長篇，是致敬也是追懷。

阮慶岳淡江大學建築系畢業，美國賓夕法尼亞大學建築碩士，元智大學藝術與設計學系教授退休。文學作品曾獲台灣文學獎散文首獎及短篇小說推薦獎、巫永福文學獎、台北文學獎文學年金，入圍亞洲曼氏文學獎，以及《亞洲週刊》中文十大好書等。（編輯：張銘坤）1110424