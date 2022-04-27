新銳編舞家王宇光「捺撇」 首赴歐陸藝術節演出

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由歐陸年輕編舞家網絡平台Aerowaves舉辦的Spring Forward藝術節28日起在希臘舉行，編舞家王宇光舞作「捺撇」將與來自歐陸亞洲超過20部作品同台演出。（微光製造舞團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年4月27日

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）由歐陸年輕編舞家網絡平台Aerowaves舉辦的Spring Forward藝術節28日起在希臘舉行，「微光製造」舞團藝術總監王宇光舞作「捺撇」首度受邀，與來自歐陸亞洲超過20部作品同台演出。

現在正在希臘準備演出的王宇光接受中央社記者越洋專訪時表示，很珍惜有這樣的演出與交流機會，「很期待歐洲觀眾怎麼看『捺撇』這個作品，特別是因為疫情世界停擺將近2年之後，這是一支必須2個人相互緊密依靠而構成的雙人舞，在考量社交距離的現在，我們還能這樣跳舞，很幸福。」

「捺撇」的創作核心概念由一撇跟一捺組成「人」為出發點，討論人與人之間互動改變。舞者透過重心的位置轉移，在特殊工法交疊製成的4公尺乘以4公尺手作全白宣紙上舞動，隨著身上流淌的墨液，在紙上展現2名舞者以身體動態所展現的存附關係。

「捺撇」曾於2021年第27屆橫濱舞蹈節暨舞蹈大賽，獲評審團優選及藝術家支持獎，成為台灣首名在此項賽事獲雙獎項的編舞家。受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，當時作品僅能以錄影方式呈現給國際評審，這次在希臘的演出，是「捺撇」首次完整實體站上國際舞台，提升了台灣在國際舞壇的能見度。

歐陸年輕編舞家網絡平台Aerowaves創立於1996年，目前有超過35個會員國、44個國際場館夥伴，是當代歐陸舞蹈界極具指標性與影響力的網絡平台。今年活動與2023的「歐洲文化之都」希臘埃萊夫西納（Elefsina）共同舉辦，4月28日起到5月1日舉行。

王宇光說，這次到希臘演出，總共帶了3張宣紙，重達4公斤，舞台設計陳冠霖特別製作成能夠折疊到登機箱大小的尺寸，以便隨身攜帶，「出境時海關安檢，還被問帶那麼多紙張是要做什麼。」王宇光分享，出國前團隊收到簡訊都會心頭一驚，深怕有人被匡列就無法出境，「出海關心才安了下來。」

王宇光表示，很感謝在疫情的狀況下還願意跟著舞團出來冒險的夥伴們，像舞者李尹櫻、徐翊傑與巡演經理吳伯山。但也因為疫情的潛在風險，必須減少巡演人數，像燈光設計徐子涵已經在舞團出發前與希臘方線上溝通燈光內容，等舞團進劇場調燈時，她以線上連線的方式與當地技術人員工作。

王宇光表示，很期待能看到歐陸與亞洲當代編舞家所關注的題目與創作風格，所有作品他都想看。此外，王宇光也很期待日本藝術家梅田宏明（Hiroaki Umeda）的「能動者平台」（Movers Platform）。

今年6月，王宇光也將再次帶著「捺撇」受邀前往德國TanzKongress舞蹈大會演出。（編輯：張雅淨）1110427