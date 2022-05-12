紙風車召募文藝青年 為自己勇敢一次

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北12日電）連續3年疫情影響，劇場人才流失嚴重，紙風車文教基金會選擇大舉進用人才，推出「紙風車文藝青年工作大隊招募計畫」，希望各界對兒童戲劇有熱情的好手「為自己勇敢一次」。

成立30年的紙風車文教基金會今天舉行線上記者會，基金會董事長小野表示，今年疫情影響，紙風車到6月已經取消41場演出，「但是在越困難重重的時候，紙風車總是會提出新想法跟新作法，在溫暖中一起向前。」

小野表示，這次紙風車希望有更多年輕世代加入，一起為兒童戲劇投入熱情，「以前我會說，只要拍過電影，什麼都會做；現在我要說，只要加入紙風車，沒有什麼難得倒他。」

小野分享「為自己勇敢一次」的經驗，他說1980年他放棄正在紐約州立大學攻讀分子生物博士回到台灣，「總覺得該回來，不然內心很不安定，大家都說我瘋了。」小野說他整整失業了一年，後來進入電影圈工作，遇到了非常多天才，「吳念真、侯孝賢、楊德昌，完成近百部電影，我想我40歲已經過完人生最精采的時刻。」

小野說但他沒想到，去年8月，紙風車團隊邀請他擔任董事長，「我好喜歡童話，喜歡孩子，我喜歡吹著紙風車在陽光下，這一次我不需要太勇敢，因為紙風車團隊的勇敢，會帶著我一起向前走，一起為台灣的孩子繼續奮鬥。」

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，30歲左右那年，她決定離開公務員生涯，投入紙風車工作，「我親眼看到紙風車團隊如何在奮起湖把岸邊變成舞台，帶來那麼令人難忘的演出，我就安慰我母親，就當我去紙風車做志工還有薪水，還好母親答應了。」

張敏宜說，紙風車成軍30年，已經有一套非常完整的「魔鬼訓練」，「雖然是天堂路，但過程有很多夥伴陪著你走，一起為夢想付出。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

紙風車文教基金會執行長任建誠表示，擴大招募人才的確也是為新觀眾做準備，「當觀眾越來越年輕，我們也需要隨時代一起進步，讓觀眾看見更好的演出。」任建誠說，歡迎有更多新鮮的「頭腦」跟新鮮的「肝」一起加入，一起為台灣孩子創造更多美好童年記憶。

紙風車文教基金會「紙風車文藝青年工作大隊招募計畫」預計招募「藝術行政」、「社群行銷」、「劇場技術」、「表演事務」4種不同專長的全職人員，大約10個名額。紙風車也將擴大招募「合作演員」，期待培養新人才成為劇場生力軍，招募期間自即日起至5月23日止，呼籲喜愛藝文或懷有夢想的有志青年報名。（編輯：張芷瑄）1110512