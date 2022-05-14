普立茲新聞獎最新攝影作品 展出首站在台灣

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（中央社記者王寶兒台北14日電）普立茲獎（Pulitzer Prize）日前宣布今年獲獎名單，而今年特寫新聞攝影獎、突發新聞攝影獎等攝影作品也將首度展出，地點選在台灣，預計6月於台北華山文創園區登場。

時藝多媒體透過新聞稿表示，普立茲新聞攝影獎（Pulitzer Prize for Photography）今年得獎作品包含特寫新聞攝影獎，其記錄印度於2021年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐下的日常；突發新聞攝影獎則記錄2021年5月發生的阿富汗塔利班奪取政權事件，這些最新得獎作品將於「SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展」展出。

除今年度得獎作品外，展覽也選集普立茲新聞攝影獎設立80年以來的138幅得獎作品，不管是每張照片背後的故事，或是攝影記者當下的心聲，都將呈現於展覽中。橫跨80年的照片，也如同時光機帶領觀眾一覽80年來的世界大事。

例如展覽將展出去年專題攝影獎作品「擁抱與親吻」，該幅作品由美聯社攝影記者莫瑞那提（Emilio Morenatti）拍攝，他當時騎著摩托車穿梭於大街小巷，觀察COVID-19疫情對老年人的影響，並捕捉到一對年邁夫婦隔著塑膠膜親吻與擁抱的景象，令人動容。

值得一提的是，此次展覽將特別設立「疫情下的世界」專區，讓台灣民眾可以透過照片看到各國人們於COVID-19疫情下的生活。

「SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展」將在6月23日於華山文創園區中4B區展出至9月25日。（編輯：陳政偉）1110514