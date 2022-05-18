英國亞洲酷兒影展 台灣首次推出「霧中」VR體驗

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英國亞洲酷兒影展18日登場，放映影像藝術家周東彥的虛擬實境（VR）作品「霧中」，結合實景與VR裝置，呈現三溫暖中的亞洲同志情慾文化。（文化部駐英國台北代表處文化組提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 111年5月18日

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（中央社記者陳韻聿倫敦17日專電）英國亞洲酷兒影展18日登場，選映來自17個東亞和東南亞國家、總計超過50部影像作品，台灣將首次提供沈浸式體驗，放映劇場導演、影像藝術家周東彥的虛擬實境（VR）作品「霧中」。

「霧中」曾入圍2021威尼斯影展VR非競賽單元，此次在英國亞洲酷兒影展（Queer East Film Festival）登場是英國首映。影展邀請英國專業劇場設計團隊在倫敦知名藝文複合場館The Horse Hospital為作品打造專屬空間，結合實景與VR裝置，呈現三溫暖中的亞洲同志情慾文化。

英國亞洲酷兒影展（Queer East Film Festival）18至29日在倫敦8處場館與英國電影協會（BFI）舉行實體放映；除了「霧中」，台灣片單包括經典修復作品「女子學校」、當代新銳導演郭玄奇的「迷藏」與宋康欣的「安可瑪莎」等。「霧中」的VR體驗時間則是20至24日。

值得一提的是，李美彌導演「台灣都市女性三部曲」之一、1982年在國立屏東女子高級中學取景的「女子學校」是修復後在英國首映，也是該片問世40週年，影展特別安排在英國電影協會「南岸電影中心」（BFI Southbank）放映，並邀請國家影視聽中心執行長王君琦透過視訊舉行映後座談。

此外，「迷藏」和「安可瑪莎」分別著墨青少年性別探索和老年同志議題，展現台灣酷兒影像內容的深度與多樣性。

創辦於2020年的英國亞洲酷兒影展普獲英國觀眾和專業人士肯定；除了台灣的文化部外，在英國也持續獲英國電影協會、英格蘭藝術委員會（Arts Council England）等專業機構支持，觀影人次累計超過1萬。

影展曾以台灣、日本為焦點主題國家，今年則聚焦泰國。結束倫敦各場次後，影展8月至12月將巡迴全英國。

除了實體放映，影展也與英國電影協會的自有線上串流平台BFI Player合作，至明年5月的一年期間，選映10部亞洲酷兒短片。（編輯：陳政一）1110518