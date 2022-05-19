「神話學II」入選國際表演藝術協會新作提案

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莎士比亞的妹妹們的劇團（莎妹劇團）新作「神話學II：人造地獄」結合線上與線下的共同協作展演形式，探索COVID-19大流行後現場演出的新常態。（駐紐約台北文化中心提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年5月19日

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（中央社記者尹俊傑紐約18日專電）台灣莎妹劇團探討亞洲移工議題的新作「神話學II：人造地獄」獲選參加國際表演藝術協會（ISPA）年中大會「新作提案」，下週將與其他9組團隊一同爭取國際邀演機會。

國際表演藝術協會總部位於紐約，每年1月在紐約召開年會，並選擇另一城市舉辦年中大會。一年兩次的「新作提案」（Pitch New Works）向來是最受歡迎的議程。

今年年中大會由香港承辦，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響改採線上模式，預定24日至27日舉行。

台灣團隊從60件報名作品中脫穎而出，將於美東時間25日及26日兩時段以線上簡報方式，和來自香港、中國大陸、英國、紐西蘭等地的9組團隊同場，向世界各國重要表演藝術機構節目策畫人提案介紹新作。

莎士比亞的妹妹們的劇團（簡稱莎妹劇團）1995年由魏瑛娟創辦，王嘉明為現任團長。這個台灣知名前衛實驗劇場每年推出2至3部新作，近年積極拓展國際市場，邀請多名國際藝術家合創共製。

國家兩廳院委託製作的「神話學II：人造地獄」由莎妹駐團導演廖俊逞執導，是繼2019年作品「餐桌上的神話學」後的「亞洲現代神話學」第二部曲，結合線上與線下的共同協作展演形式，探索COVID-19大流行後現場演出的新常態。

來自印度、印尼、泰國、菲律賓、柬埔寨及台灣的7名表演者從但丁「神曲」中找尋和自身文化背景相關的議題，並以陸續蒐羅的移工故事作為素材。

廖俊逞透過駐紐約台北文化中心新聞稿表示，ISPA是個望向國際藝術市場的重要平台，這次能在眾多提案中脫穎而出，給予這部作品高度肯定。

紐文中心說，「神話學II：人造地獄」示意疫後時期劇場與跨國製作的可能與想像。透過ISPA新作提案讓作品躍上國際舞台，展現台灣劇場創作者在全球疫情影響下，面對未來劇場形式與美學的深刻思索。（編輯：馮昭）1110519