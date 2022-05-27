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朱宗慶打擊樂團以樂音鼓舞人心 回應大疫年代

2022/5/27 18:03
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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）疫情影響全世界，也影響了每一個「我們」，朱宗慶打擊樂團音樂會「擊刻風景」以演出回應大疫年代。樂團藝術總監朱宗慶表示，希望朱團能持續以音樂鼓舞人心，也以擊樂鼓勵台灣，朝如常生活邁進。

朱宗慶打擊樂團今天晚上舉行「擊刻風景」音樂會，下午彩排時演出了作曲家賴德和「不聞鐘聲，唯有風雨」，賴德和以金屬樂器、木製樂器與皮革樂器出發，樂曲音色素樸但充滿層次，隱喻受疫情所困的人們。

賴德和說，面對疫情2年多，他幾乎大部分時間都關在家裡，「我其實很悲傷，這次藉創作發揮，希望世界可以回歸單純。」

擔任多媒體製作的設計周東彥表示，他聽了樂曲很多遍，可以感受到作曲家賴德和的心情，「我這次用很手工感的方式創作，刻意不要太多科技後製，將董陽孜老師的書法轉化成影像，層層疊疊，讓觀眾有不同的想像。」

周東彥說，像有一段多媒體閃爍如雷電，搭配音樂充滿張力，「這可能隱喻驚喜，也可能是疫情突然擴散，每件事都有不同面向，就看如何切入解讀。」樂曲最終，所有的書法字體一張張散出、飄遠，留下深厚餘韻。

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由朱宗慶打擊樂團策劃的2022「台灣新聲力+」系列，今晚「擊刻風景」音樂會在台北國家音樂廳演出敲響第一棒，也將巡演高雄及台中。5月28日同樣在國家音樂廳帶來「名家聚擊」音樂會，由8組台灣打擊樂名家演奏8首台灣國人作品。

「名家聚擊」音樂會邀請楊璧慈、吳國瑄、林雅雪、葉靜怡、孫名箴、張方鴻、鄭雅心、陳又誠等人號召8組台灣優秀打擊樂家，合作演出8首由賴德和、洪千惠、李慧、林京美、劉韋志、蔡昀恬、蔡文綺、陳廷銓等台灣作曲家的創作，曲目巧妙各異，希望讓樂迷感受到台灣擊樂社群的熱情與活力。（編輯：張芷瑄）1110527

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