駐日文化中心新文宣品 台灣花磚之美令人驚豔

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京1日專電）文化部駐日台灣文化中心與蓋亞文化合作，邀請插畫家查理小姐以台灣花磚建築為主題，繪製本年度文宣品插畫，插畫摺頁在日本逾70間書店及台灣相關機構陳列，備受好評。

駐日台灣文化中心新聞稿表示，近期在日本流行台灣胡椒餅、古早味蛋糕的台灣復古熱潮，為搭上這股熱潮，文化中心今年選擇以台灣傳統花磚為主題，由查理小姐繪製文宣品，內容有台灣花磚古厝、布袋戲、風獅爺及珍珠水果茶等插畫，充滿濃濃的台灣傳統文化氣息。

文化中心說，今年的摺頁還可當成書衣的設計，方便日本民眾將摺頁書衣用於書本，兼具美觀和實用性，拿到文宣的日本民眾都對設計為之驚豔。有日本書店及網友留言表示「質感精美，竟然還可當書衣」、「看了很想去參加台灣文化中心活動，也想去台灣旅行」、「插畫超可愛，好久沒去台灣了」。

查理小姐表示，台灣的老屋一直是靈感來源，所以這次參與台灣文化中心「花磚」主題的文宣插畫繪製，只有開心兩字可以形容。

她說，本次創作先研究了花磚的文化，早期台灣花磚多由日本進口，受到歐洲影響以及與日本開發的圖案之外，後期也開始有台灣元素圖案的花磚，台灣畫師也以傳統故事為題材開始手繪花磚，這才了解到日常生活中習以為常的花磚，原來融合了這麼多文化的交流，台灣花磚建築也很像台灣兼容並蓄的文化。

這次的插畫以「花磚文化」、「旅行」、「友情」為發想，設定了兩位女生，一位是台灣女生，一位是日本女生，兩人是好友，因為疫情的關係許久未見面，日本女生到台灣玩，兩人同遊一條由台灣花磚建築組成的老街。

創作時選出幾座花磚裝飾明顯並有特色的建築物組成這條老街，包含了金門黃天露古厝、新北市三重先嗇宮、高雄許家古厝。

文化中心表示，近兩年積極邀請台灣青年藝術創作者繪製活動文宣品主視覺，迄今已與藝術家左萱、高妍、許彤、陳又凌及周依等合作，創作都引起日本各界驚豔和許多迴響。

文化中心盼透過持續與台灣創作者的合作，向日本各界展現台灣多元創作風貌，同時協助提供台灣青年創作者更多國際舞台，讓國際看見台灣的創作軟實力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於文化中心的文宣品，很多日本民眾甚至認為已經變成文化中心的傳統，期待知道今年的文宣是什麼主題。還有很多書店主動寫信向文化中心索取，盼在書店陳列。有的書店表示因為富有台灣文化特色，還用來當成海報張貼。

今年的摺頁除了介紹文化中心辦理的活動外，另介紹國立台灣文學館、國立台灣歷史博物館、台北流行音樂中心、高雄流行音樂中心等台灣指標性文化設施，鼓勵日本民眾訪台時前往參觀。（編輯：黃自強）1110601