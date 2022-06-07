紙風車推人才培力共創計畫 政府與民間共同響應

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）疫情重創表演藝術產業，紙風車文教基金會獲得文化部與中國信託支持，推出「劇場不斷氣、一起活下去」人才培力共創計畫，號召劇場自由工作者進修上課，留住劇場工作人才。

紙風車文教基金會今天舉行記者會表示，這項人才培力共創計畫中，報名獲選的藝術工作者透過與紙風車團隊進行一個月的課程及實務共創，可獲得「實務共創工作費」新台幣3萬元，報名自即日起至6月14日止。

今天現場，不少被COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的表演藝術工作者親自現身說法。演員鄒宜忠表示，疫情之下不分老鳥或菜鳥，都沒有演出機會，他過去2年疫情期間已經開始跑外送，「跑外送時間算彈性，我希望隨時可以再回到劇場舞台上，能有系統化課程來充電，我一定報名。」

近來活躍於電視與劇場界的王為表示，很多劇場人因疫情轉行，「但我選擇找兼職，等疫情穩定再回來表演，有這個計畫可以充電，讓自己準備得更好，迎接疫情過後的挑戰。」

紙風車文教基金會董事長李遠（小野）表示，只要是利他的、好的事情，「社會會接住你，就像這次計畫一樣，政府與民間都願意全力相助，非常感謝各界。」小野說，雖然紙風車自己也被取消近60場演出，「紙風車也沒有收入，但只要還有一點力量，就絕不放棄。」

文化部長李永得表示，紙風車提出這個計畫他很感動，「一是疫情當下大家都非常辛苦，為了劇場能夠繼續撐下去，在困難環境下還能逆向思考，提出積極性的計畫，令我非常感動。」

李永得也很感動中國信託大力支持，「企業界、政府和劇團大家一起合作，讓更多的表演藝術界的朋友可以度過這個難關。」李永得表示，文化部會在制度面上繼續努力，透過修法方式，讓企業贊助或捐款藝文團體可以在稅法上有更多抵稅稅額，使更多企業一起加入協助表藝產業的行列。

中國信託商業銀行行政長高人傑表示，過去10多年來，紙風車演到哪裡，中國信託就到哪裡，讓中國信託變成一個接地氣的社會企業，他也很謝謝文化部一起支持。

紙風車劇團創辦人李永豐表示，這個計畫比較針對演員與幕後人才，跟一般大眾比較沒關係，「如果大家願意，歡迎辦中信紙風車認同卡，繼續給紙風車信任與支持，一起為台灣孩子與藝文環境努力。」

目前計畫由政治大學創造力講座主持人吳靜吉以及李遠擔任總顧問，邀請劇場表演及技術領域實務講師，預計開設技術班、演員班，2班共計招收80人。（編輯：張雅淨）1110607