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葉石濤紀錄片高雄首映 陳其邁：盼啟發台灣共同願景

2022/6/9 20:42（6/9 20:51 更新）
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紀錄片「台灣男子葉石濤」9日晚間在高雄舉辦首映會，葉石濤的兒子葉松齡（右）現場贈送高雄市長陳其邁（左）一本葉石濤的經典「台灣文學史綱」。中央社記者曾以寧攝 111年6月9日
紀錄片「台灣男子葉石濤」9日晚間在高雄舉辦首映會，葉石濤的兒子葉松齡（右）現場贈送高雄市長陳其邁（左）一本葉石濤的經典「台灣文學史綱」。中央社記者曾以寧攝 111年6月9日
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（中央社記者曾以寧高雄9日電）電影紀錄片「台灣男子葉石濤」今天在高雄首映，高雄市長陳其邁表示，葉石濤作品充滿人性關懷和本土意識，盼透過電影上映，讓更多人認識葉石濤，也啟發台灣人共同願景。

紀錄片「台灣男子葉石濤」今天在高雄大遠百影廳舉辦首映會，作為宣傳第一站。陳其邁出席表達支持，紀錄片監製林靖傑、導演許卉林，及片中有受訪的葉石濤之子葉松齡、「文學台灣」雜誌社社長陳坤崙等人都出席參與。葉松齡現場也贈送陳其邁一本葉石濤的經典「台灣文學史綱」作為紀念。

陳其邁致詞表示，葉石濤見證了台灣民主轉型到民主蓬勃發展，也見證了高雄的前生跟今世，筆觸留下深刻記憶，值得一再反省。葉石濤住在高雄左營，對台灣、高雄文學貢獻良多，作品充滿人性關懷、本土意識和對人民的熱愛，相信在觀影過程中都能有強烈感觸。

陳其邁說，葉石濤曾在蓮池潭畔文學步道留下文字「台灣作家應該要放開胸襟、開拓屬於台灣人的時空」，盼透過電影上映，讓人們再次感受到葉石濤對後輩的鼓勵，讓更多人認識葉石濤文學創作，也啟發台灣人的共同願景。

林靖傑指出，葉石濤可以說是高雄之寶，也是台灣文學界的國寶，這麼重要的作家，對於自己受邀拍攝紀錄片，感到非常榮幸。紀錄片前後共花了3年製作，作為一個高雄囝仔，非常期待這部電影能從高雄點燃，到全台發光發熱。

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許卉林說，葉石濤的生命跨幅非常長、作品也非常多，2小時內能講的，非常有限，希望電影能激發大眾閱讀葉石濤和同時代作家作品，更認識台灣文學和台灣這片土地。

文壇尊稱「葉老」的葉石濤，是台灣文學界扛鼎的重要人物，與鍾肇政號稱「北鍾南葉」。紀錄片「台灣男子葉石濤」由許卉林執導，導演林靖傑擔任監製，片中邀請11位藝術家以不同藝術形式轉譯葉石濤的文學作品，將於17日正式上映。（編輯：陳仁華）1110609

紀錄片「台灣男子葉石濤」9日晚間在高雄舉辦首映會，高雄市長陳其邁（2排右2）、電影監製林靖傑（1排左起）、導演許卉林等人出席。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月9日
紀錄片「台灣男子葉石濤」9日晚間在高雄舉辦首映會，高雄市長陳其邁（2排右2）、電影監製林靖傑（1排左起）、導演許卉林等人出席。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月9日
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