散文集「不知道的都叫樹」 古碧玲寫給植物的情書

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（中央社記者邱祖胤台北12日電）愈來愈多人透過樹木花草獲得療癒，日本311災後很多地區都透過種植花卉撫慰災民心靈。作家古碧玲表示，人類需要植物的比例，遠遠超過植物需要人類，只要你願意敞開心扉接受，它會給你意想不到的回報。

熱愛植物的古碧玲，近期出版散文集「不知道的都叫樹」，收錄50篇關於日常花事、栽植記憶、野外尋訪偶遇的散文，以及多年累積的攝影與畫作，是她對日常生活的凝視，也是對自然與人之間的關懷與探問。

書名「不知道的都叫樹」，古碧玲說，很多人看到植物的反應就是：「綠綠的都叫樹、都叫草，有開花的都叫花」，但就像「小王子」故事中狐狸碰到小王子的段落，小王子問狐狸：「你是誰？你叫什麼名字？」狐狸說：「當你知道我叫什麼名字，或者你為我命名的時候，你跟我之間就有關聯。」

古碧玲說：「我覺得我們跟植物也是這樣。你只要去認識它，它跟你產生的關係就會不一樣。」

古碧玲記者出身，曾任職於媒體、網路、廣告、基金會，現為網路「上下游副刊」總編輯、全民食物銀行協會理事長。

古碧玲在書中寫到和父母的植物情緣，她4歲時跟母親去外公工作的地方，看到滿山梔子花，她和母親摘了一籃子香氣馥郁的花朵，美好回憶令她盼望「時間永遠停在那一天」，對古碧玲而言，她的母親花不是康乃馨，而是梔子花。

「庭園咖啡的小院落」，古碧玲寫她上個世紀末開「姑姑筵」咖啡廳的經驗，緣於幾個好友的峇里島之旅，美妙的庭園景致與充滿植物花草的人間天堂，就壞在咖啡太難喝，於是誓言回台灣後要開一家咖啡店。

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「假如我有一座玫瑰花園」，從驚豔於名為「芭蕾舞裙」的玫瑰開始，盤點關於玫瑰的知識與典故，如莎士比亞的作品藉玫瑰隱喻多達70次；玫瑰在明代文人袁宏道眼中竟然只配當牡丹花的婢女；法國波爾多葡萄酒產區的葡萄園總會種著玫瑰花，作為觀察病蟲害的指標。

古碧玲說：「倘若我們把植物納入自己的生活與生命裡，願意靠近不認識的植物，不再視而不見，打開感官欣賞植物，發掘植物所蘊藏的智慧，生活將會被驚喜充滿。」（編輯：唐聲揚）1110612