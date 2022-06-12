雷昇主攻音樂劇作曲 接受不同意見修改再修改

（中央社記者趙靜瑜台北12日電）音樂劇作曲家雷昇是美國紐約大學帝許藝術學院創作碩士，他也是台灣第一位赴該校取得音樂劇創作學位的作曲人，他說，不要害怕觀眾反饋給負面意見，修改再修改是百老匯常態。

雷昇說，他在紐約學到一點就是「修改很重要」，「音樂劇是跟觀眾之間的對話，不是自己說了算，如何在調整的前提之下，又不能失去本來想要表達的，這是最難的部分。」

34歲的雷昇接受中央社記者專訪時表示，小時候學鋼琴，高中時學吉他也開始玩創作，大學時只是因為分數到了，所以念了政大國貿，但知道自己不喜歡，大三原本想轉系，最後還是把書念完，開始尋找自我。

雷昇說，自己本來對於文學比較有興趣，在學長的建議下念了台大戲劇研究所，認識了同班同學也是音樂劇「熱帶天使」編劇林孟寰，兩人開始了長達10年的合作情誼至今。

父親是曾任明基電通全球策略長與營銷總部總經理的雷輝，從小至今，雷輝夫婦總會帶著全家到世界各地去聽歌劇和古典音樂，但雷昇聽歌劇或音樂會還是沒那麼投入，「我還是比較喜歡有人物、有情節的戲劇，再加上自己對音樂的熱情，希望能朝以音樂為主幹的創作邁進。」這些加總起來，目標清晰就是音樂劇，於是他赴美攻讀音樂劇作曲創作。

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「我們上課就是實作，考進去時分成兩組，文字組跟音樂組，每次都會隨機分組創作，拿到觀眾回饋意見，再進行修改。」雷昇說，持續不停反覆的訓練過程，「創作就會有一種直覺，拿到歌詞就大概知道音樂可以怎麼走，一定都寫得出來，只是好不好聽。」

在美國紐約大學拿到表演碩士的音樂劇導演曾慧誠表示，帝許藝術學院（Tisch School of the Arts）對台灣人來說比較陌生，但它在美國表演藝術領域上與耶魯大學、茱莉亞音樂院並列，是很不容易進入的學院，「雷昇是台灣至今唯一一位台灣人真正進入音樂劇創作學院訓練出來的作曲家，他的表現可以期待。」（編輯：張雅淨）1110612