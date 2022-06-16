台北市閱讀寫作協會生活寫作班 線上課程開跑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北16日電）台北市閱讀寫作協會將舉辦「2022生活寫作班」線上直播課程，由知名作家擔任講師，分享閱讀及寫作技巧，8月3日開課。

台北市閱讀寫作協會創會理事長汪詠黛表示：「疫情改變世界，不變的是一顆向上向善的精進心，協會將帶領熱愛書寫的朋友，跟著15位名師書寫人生，用文字的溫度與力量，與疫情共存，看到更好的自己。」

根據台北市閱讀寫作協會發布新聞稿，由「台北市閱讀寫作協會」舉辦的「2022生活寫作班」今年進入第19個年頭，線上直播課程將於8月3日起至11月9日（每週三上午10至12時）開課。

師資包括陳義芝、徐國能、羅智成、楊宗翰、須文蔚、鄭如晴、郝譽翔、楊渡、張光斗、平路、路寒袖、方梓、廖玉蕙、譚立安、盧美杏，雙導師：汪詠黛、張知禮等名家。

課程針對想寫下生活點滴、心情感悟、家族書寫、創意故事的朋友，從散文、小說、現代詩等面向入門，講授生活寫作的技巧與投稿方法。

台北市閱讀寫作協會源於2004年的寫作私塾，2009年發展為近50人的讀書會，2010年成立台北市婦女閱讀寫作協會，2016年基於性別平權，更名為台北市閱讀寫作協會。詳見「台北市閱讀寫作協會」臉書粉絲頁。（編輯：方沛清）1110616