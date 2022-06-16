科教館史博館兩廳院3館聯手 傳遞多元共融價值

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國家兩廳院、國立台灣科學教育館與國立歷史博物館首度合作「館館手牽手」活動，其中，兩廳院的「禮物」親子工作坊，引領親子透過遊戲彼此合作與相互理解，找到人與人之間相處的方法。（國家兩廳院提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年6月16日

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）國家兩廳院、國立台灣科學教育館與國立歷史博物館首度合作「館館手牽手」活動，透過設計趣味的體驗活動，傳遞「多元，共融」的核心價值。

國家兩廳院今天發布新聞稿表示，「館館手牽手」活動包含工作坊、展覽、展演、體驗活動，為親子搭起跨領域知識的橋梁。

「館館手牽手」系列活動中，兩廳院以表演藝術為核心，推出小型展演、工作坊及展覽，其中「一直打開．穿梭草原上的門」匯集2022年4月至6月親子工作坊孩子們合力產出的故事片段腳本，由專業講師及劇場表演者詮釋孩子們的想像。

其他還有「禮物」親子工作坊引導親子間透過遊戲彼此合作與相互理解，找到人與人之間相處的方法；「100種不一樣」親子展覽則結合表演藝術圖書館豐富館藏，引導孩子接受差異。

首度加入館際串聯行列的科教館，由生物多樣性的角度出發，推出一系列工作坊、講座及實驗劇場，包括「鳥類的隱形殺手—窗殺」工作坊，以生活周遭暗藏的鳥類隱形殺手—透明的玻璃窗戶，認識「窗殺」議題。

其他還有「共饗．塑界—生物多樣性實驗劇場暨塑食工作坊」邀請親子起動手挑戰，把塑膠袋華麗變身，變成有用又美麗的物品；「消失的淺山精靈—石虎」講座探討可以為面臨生存危機的石虎做些什麼；「找家：回到人與萬物共存的希望星球」展覽，則藉由精彩的標本與故事，重新認識自然的奧妙、豐富的文化與人類的微小。

參與館際合作多年的史博館，推出廣受大小朋友歡迎的「紅色寶盒」，量身設計針對「跨域學習」與「多元理解」的全新版本Creative Boom！紅色寶盒─小鬼出任務活動。

史博館從館藏國家重要古物溥心畬的「鍾馗馴鬼冊」出發，跟著鍾馗和小鬼們的繪本圖卡講故事、操作眼見未必真實的科學實驗、動手玩紅色記憶的創意。

「館館手牽手」活動及報名辦法詳見網站https://reurl.cc/6ZkO1k。（編輯：陳政偉）1110616