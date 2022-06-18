文面國寶林智妹辭世 文化部將呈請總統明令褒揚

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（中央社記者王寶兒台北18日電）無形文化資產「文面傳統」保存者林智妹今天晚間辭世，享嵩壽100歲。文化部長李永得聞訊後深表哀悼，除指示文化部文化資產局全力協助家屬治喪事宜，也將呈請總統明令褒揚。

林智妹出生於花蓮縣卓溪鄉賽德克族陶塞Tawsay部落。2016年1月由花蓮縣政府登錄為民俗類無形文化資產 文面 文面小百科 在泰雅族、太魯閣族、賽德克族三族傳統社會中，面禮俗象徵在生命進程中成為「社會人」，肩負成家、保護聚落之社會責任，死後得以進入祖靈界。

男子曾獵首、女子具織布能力，才能獲得文面資格。

文面方法依性別而有顯著差異。男子在前額及下巴施術，女子則在前額及臉頰施術。 看更多 關閉 保存者，為目前全國僅存文面登錄保存者。

文化部文化資產局於2016年出版「永不消失的榮耀記憶」，講述包含林智妹等6名文面耆老生命故事，並於2018年再版發行其精華作品，為後世留下珍貴的無形文化資產，期望民眾能認識原住民族的文面文化，並傳承原住民族的各項珍貴文化。

李永得表示，林智妹耆老勇敢面對各種挑戰的性格，展現出深遠且富有意義的生活實踐，保存了台灣原住民族文面傳統，實屬台灣的瑰寶，且其一生行儀及文面的榮耀記憶，將永為後世所緬懷及追思。

文化部今晚發布新聞稿表示，文面傳統就台灣文化資產而言，具有重要歷史意義。在台灣諸多原住民族中僅泰雅族、太魯閣族、賽德克族及賽夏族擁有文面習俗，在文面前還須經過各種考驗，如男子曾獵首過、女子具織布能力，才可獲得文面資格，方能論及婚嫁。

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文化部表示，文面象徵在生命能肩負成家、保護聚落的社會責任，死後得以進入祖靈界。因此在原住民族群內部具有族群識別、成年印記，並具表彰個人英勇與才能等意義。

日治時期，文面曾以陋習為由遭禁，讓原住民後代族人不再文面，使文面逐漸走入歷史。文化部表示，文面文化所代表的生命意義，仍被原住民族群視為族群認同的重要表徵，也得以喚回族人對文面的關注和瞭解，產生族群中的凝聚力。（編輯：張芷瑄）1110618