南美館亞洲地獄與幽魂開展擠爆 暫停售票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南市美術館2館「亞洲的地獄與幽魂」25日開展，上午購票進場的民眾大排長龍。中央社記者張榮祥台南攝 111年6月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南25日電）在宗教信仰文化及怪力亂神的正反兩面論戰下，台南市美術館2館「亞洲的地獄與幽魂」今天開展，豔陽高照下場館內外擠爆，還有人穿著道士服在南美2館外發放符咒安人心。由於人潮太踴躍，南美館約中午時在臉書發文表示，館內已達館舍人數限制上限，因此暫停售票。

南美2館「亞洲的地獄與幽魂」今天上午10時開展，購票進場者大排長龍，超出館方預期，逼得館方限定4個展間觀展人數，每個展間50人，也就是一次最多200人同時在場，但未限制觀展時間。

台南今天豔陽高照，南美2館前的府前路車水馬龍，內側車道汽車多是開往南美2館停車場，市警第二分局派員管控現場，避免交通打結。但館外人龍不畏豔陽排隊，目的就是想看看這場議論近2週的特展。

有趣的是，不只民代帶著祖傳十字架觀展，還有人穿著道士服發放符咒給在場排隊觀展遊客，也順便提供問路等諮詢。

台南市美術館25日推出「亞洲的地獄與幽魂」特展，在臉書貼出展覽資訊及清代殭屍照片，引來大批網友關注。（圖取自facebook.com/TainanArtMuseum）

台南市美術館2館「亞洲的地獄與幽魂」25日開展，場館內外擠爆，還有人穿著道士服發放符咒安人心。中央社記者張榮祥台南攝 111年6月25日

南美館統計，開展1小時，換票入場者逾1000人；館方預測夜間將有更多人入場，可能是想挑戰自己的膽量。

台南市美術館和法國凱布朗利博物館（musee du quai Branly-Jacques Chirac,Paris）合作的「亞洲的地獄與幽魂」特展，今天起至10月16日在南美2館2樓展覽室E-H展出。

這場特展包含日本、泰國與中國的傳奇鬼怪和地獄觀念，巡迴台灣展出，增添台灣文化角度，涵蓋台灣當代藝術家作品，及鬼片電影導演姚鳳磐等在地鬼怪的電影海報。

「亞洲的地獄與幽魂」特展公布後引來極大關注，館方網站一度被塞爆當機，正反兩面論戰發酵，有人認為特展怪力亂神，要求停辦，但也有人力挺，網路社群出現不少相關討論。（編輯：謝雅竹）1110625