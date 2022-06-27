呂紹嘉領軍NSO 音樂會只奏一首布魯克納「第五」

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）NSO國家交響樂團榮譽指揮呂紹嘉將與樂團合作布魯克納「第五號交響曲」，這首樂曲長度將近80分鐘，整場音樂會也只有這首樂曲，讓樂迷學習放慢腳步，體會人類的渺小。

NSO國家交響樂團今天發布新聞稿表示，奧地利作曲家布魯克納創作的「第五號交響曲」樂曲由緩慢序奏開場，透過層層堆疊的聲部，彷彿在五線譜上架構了一座哥德式教堂，終曲樂章的銅管合奏，猶如聖詠曲的莊嚴與宏偉。

布魯克納創作「第五號交響曲」時，正面臨生命中最艱困時期，不但官司纏身甚至減薪，但是這首作品聽來沒有風暴感，困頓透過音樂創作昇華，作品聽不到自艾自憐，反而看到布魯克納完成如英雄式宏偉結構的樂曲，這些都足以啟發樂迷，正面迎向挑戰。

呂紹嘉過去接受訪問時曾說，布魯克納的音樂有堅定信仰的虔誠，有奧地利鄉間的樸拙與孩童般的純真，也有華格納式的浪漫狂放，「即使是最小的樂句，都可以琢磨出一整個世界」。

「呂紹嘉與NSO－布魯克納第五」音樂會將於7月1日舉行，地點在台北國家音樂廳。（編輯：陳仁華）1110627