馬寇爾連指揮3套NSO音樂會 歡慶樂季步入尾聲

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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）NSO國家交響樂團音樂總監馬寇爾7月將在台北國家音樂廳舉行3套音樂會，從理查．史特勞斯到華格納，馬寇爾將率領樂團與台灣音樂家們一起歡唱，慶祝樂季告一段落。

準．馬寇爾（Jun Markl）今天在記者會上表示，受到COVID-19疫情影響，音樂會一直機動調整，但他感謝NSO團員、行政夥伴與樂迷的機動性，「因為大家如此彈性與包容，才能在各種情況下，都有最好的表現。」他表示，這次樂團重新打造樂季尾聲，也迎接新樂季的來臨。

7月16日登場的「準．馬寇爾與NSO－理查．史特勞斯之夜」音樂會，以理查．史特勞斯的樂曲為主，但另一個重點是音色華麗高貴的法國號。音樂會將由NSO法國號首席劉宜欣與樂團合作理查．史特勞斯的「第一號法國號協奏曲」。劉宜欣表示，接獲邀約到演出只有短短1 個月，「感謝總監提攜，可以把我擅長的音樂介紹給大家。」

馬寇爾表示，法國號是一個非比尋常的樂器，喚起共鳴與情感的同時，也可以充滿爆發力，「下半場『唐璜』裡的法國號獨奏為整段音樂帶來了力與美的精彩呈現，『狄爾的惡作劇』的主題也是由法國號演奏，這是非常困難的演奏段落，更常被列為法國號的甄試曲目，希望介紹給樂迷。」

馬寇爾表示，原本樂季要演出華格納全本歌劇「崔斯坦與伊索德」，現在調整為7月22日在台北國家音樂廳舉行的「準．馬寇爾的指環旅程」音樂會，由馬寇爾率領次女高音石易巧及NSO演出。

特別的是，馬寇爾將華格納的歌劇「指環」16小時的演出濃縮成50分鐘長度的精華，不改變任何一顆音符，一首接著一首緊密相連，如同一首交響詩，希望讓大家感受「指環」純粹音樂的精彩流動，觀眾可以更專注聆聽樂團的聲音，一起走進華格納所創造的絕美聲響新世界。

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7月24日壓軸的NSO歌劇音樂會「唐懷瑟&紐倫堡名歌手」，由馬寇爾攜手聲樂家群，包括女高音林慈音、男高音王典和林健吉、低男中音內森．貝格、男低音羅俊穎，以及拉縴人男聲共組超過百人合唱團，演出華格納的「唐懷瑟」和「紐倫堡的名歌手」選粹。

馬寇爾表示，華格納的音樂需要各種不同音色跟能力的歌手，這次音樂會展現了華格納書寫交響樂旋律的長才，也聽見合唱團與樂團在華格納樂念下的緊密關係。（編輯：張雅淨）1110711