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慶北藝開幕 錢南章「台北」交響曲等7年將首演

2022/7/14 16:42（7/14 17:21 更新）
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國家文藝獎得主錢南章應台北市立交響樂團委託，以台北為題創作「第五號交響曲」，將在台北表演藝術中心開幕期間進行全球首演。（北市交提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年7月14日
國家文藝獎得主錢南章應台北市立交響樂團委託，以台北為題創作「第五號交響曲」，將在台北表演藝術中心開幕期間進行全球首演。（北市交提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年7月14日
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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）為慶祝台北表演藝術中心開幕，台北市立交響樂團2015年委託國家文藝獎得主錢南章以台北為題創作交響曲，2016年初交稿，如今北藝中心開幕，「台北」交響曲終於要進行全球首演。

北市交今天發布新聞稿表示，這場「交響台北2022－錢南章第五號交響曲」音樂會，將由簡文彬指揮北市交，結合音樂與影像，一同慶祝北藝中心開幕。

錢南章表示，他等這個樂曲首演等了很久，「我從小在台北長大，一路跟著這座城市一起成長，到後來旅德念書之後，又回到台北居住任教，人生歷程與台北息息相關，一起成長。」

錢南章「第五號交響曲」包括第1樂章「淡水河右岸」、第2樂章「艋舺．大稻埕」、第3樂章「划龍舟」與第4樂章「101大樓─台北光點」，錢南章從淡水河源頭開始書寫，一路從蜿蜒之河順流到台北盆地，從水流到鳥叫，從划龍舟的鼓聲到台北的廟會與車水馬龍一起入樂，刻劃了台北的自然與人文。

除了音樂亮點外，北市交也邀請甫獲第26屆台北電影節最佳攝影夏紹虞擔任影像導演、前台北電影節總監沈可尚擔任影像監製，一起拍攝影片，用影像去描繪台北，與交響曲旋律相互融合，打造聽覺與視覺的饗宴。

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北市交將在正式音樂會前一天推出公開彩排場，邀請台北市學生、北市文化局及教育局所屬單位志工一同走進北藝中心觀賞演出。公開彩排場將由北藝中心執行長王孟超親自解說、介紹北藝中心的設計與使命。

台北市立交響樂團「交響台北2022－錢南章第五號交響曲」音樂會將於8月6日舉行公開彩排場，8月7日下午舉行正式演出，地點在北藝中心大劇院。（編輯：屈享平）1110714

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