台中藝術博覽會落幕 藝術購藏風氣醞釀10年

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（中央社記者王寶兒台北18日電）第10屆台中藝術博覽會昨晚落幕，中華民國畫廊協會表示，貴賓預覽日的人流、新藏家面孔較過往更多，參展商也將策展理念注入布展，藝術購藏風氣10年有成。

ART TAICHUNG 2022台中藝術博覽會主辦單位社團法人中華民國畫廊協會表示，今年特別採訪10週年連續參展的畫廊，希望透過資深畫廊的經驗與觀察，擴大產業動能並與新進會員共同分享產業趨勢。

敦煌畫廊認為，藝術的推廣是一條長遠的路，因此10年參展的軌跡仍然是專注在畫廊自身的品味與經營的路線。晴山藝術中心則發現，結合台中市都會特性，台中藝博展品在幾年間逐漸多轉向小型、多樣化的雕塑。可見無論藝術的市場如何變化，畫廊仍然可以走出自己的經營路線。

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年年參加台中藝博的青雲畫廊觀察，年輕藏家的面孔、新藏家面孔近年真的越來越多，這些新進藏家對於傳統題材並不感興趣，更重視直觀視覺的感受，同時也會受到社群潮流的影響，不單純關注創作概念，更多是社群熱度與畫面美感是否符合他們的審美價值。

中華民國畫廊協會表示，今年許多展商巧妙將藝術品置入展間，體現了「藝術才是空間主角」的布展策略。例如首都藝術中心等多家畫廊，善用能引入大量光線的落地窗、深紅色的展牆與裝飾風格為基底的家具，將展間打造成前所未見的特殊藝術場域，是往年飯店型博覽會從未呈現過的視覺效果。（編輯：張雅淨）1110718