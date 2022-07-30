東方猛鬼出籠 亞洲的地獄與幽魂展Cosplay登場

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農曆7月為俗稱的鬼月，台南市美術館2館特展「亞洲的地獄與幽魂」持續展出，30日特別安排百鬼漫遊Cosplay午夜專場活動，不少參加者打扮成殭屍和白衣女鬼響應參與。中央社記者張榮祥台南攝 111年7月30日

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（中央社記者張榮祥台南30日電）昨天農曆7月鬼門開，台南市美術館2館「亞洲的地獄與幽魂」展百鬼漫遊Cosplay午夜專場今晚登場，逾百名角色扮演者化身諸多東方幽魂鬼怪，宛如猛鬼出籠，齊聚南美館。

南美館2館前寬闊廣場今晚顯得不太一樣，諸多東方幽魂鬼怪陸續現身，吸引過路人車目光，原來這些全是角色扮演者的化身，他們齊聚南美館，目的是參加破地獄—「亞洲的地獄與幽魂」百鬼漫遊Cosplay午夜專場，連台南市長黃偉哲也到場湊熱鬧。

今晚不到8時，角色扮演者魚貫走入南美館2館，殭屍、女鬼不少，有些人則扮演知名動漫「鬼滅之刃」的角色，宮崎駿「神隱少女」的無臉男、聊齋志異的寧采臣也都現身了。

奇美醫學中心一名醫師帶著全家到場，每人扮相都不同。還有一名女子裝扮成女鬼，嚇得在旁的侄子緊抱著媽媽，不肯放手；不知情民眾看到館內Cosplay，則不解地說：「這是夏日動漫季嗎」。

這場活動雖是Cosplay東方幽魂鬼怪，但在南美館2館明亮燈光下，恐怖氣氛消逝無影，館方還安排活動，反而變得很快樂。

台南市美術館和法國凱布朗利博物館（musee du qu ai Branly-Jacques Chirac,Paris）合作的「亞洲的地獄與幽魂」特展，6月25日至10月16日在南美館2館2樓展覽室E-H展出。

這場特展包含日本、泰國與中國的傳奇鬼怪和地獄觀念，因巡迴台灣展出，也增添台灣文化角度，開展後參觀人潮踴躍，在眾人要求下，館方增開Cosplay午夜專場，預定3場，今晚是首場。

南美館人員表示，Cosplay場開設3場，時間都在晚上9時至12時，「破地獄之頭過身就過」在鬼門開隔天7月30日舉行、「破地獄之猛鬼流水席」在中元節隔天8月13日辦理；「破地獄之重回三途川」則在鬼門關隔天8月27日登場。

Cosplay場，必須以組為單位報名，每組2人，以亞洲的幽魂鬼怪為主題，吸血鬼、狼人、活屍等西方猛鬼們先暫離。（編輯：謝雅竹）1110730

台南市美術館2館特展「亞洲的地獄與幽魂」持續展出中，適逢農曆7月到來，特別推出的百鬼漫遊Cosplay午夜專場30日晚間熱鬧登場，一名帥哥打扮成動畫電影「神隱少女」中的妖怪角色「無臉男」亮相。中央社記者張榮祥台南攝 111月7月30日