建築設計界齊發聲：拒絕政治霸凌、尊重設計專業

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（中央社記者邱祖胤台北10日電）國民黨日前質疑新竹市建設由「5人幫」主導，今天包括國家文藝獎得主郭中端、黃聲遠等150位建築師、學者、藝術家、設計師以「拒絕政治霸凌，尊重設計專業」為題，於報紙刊登廣告發表共同聲明。

聲明指出，過去很長一段時間，以公共性思考的「設計」在台灣並不受到重視，這是因為公部門對於「設計」的陌生，法規上也處處受限；直到最近幾年，某些地方政府如新竹市政府，透過設計力導入公共建設，讓人們看到了改變的機會；透過設計力介入公部門，讓公共建設、文化展演有了轉變，實用與美感及當代藝術帶入了市民生活，也讓美感的教育扎根。

聲明指出，面對選舉時反對陣營某些人士的不實指控，「我們要嚴正地呼籲拒絕政治霸凌專業，不能讓惡意的政治口水抹煞建築設計及文化界多年的努力。設計之所以美好，是因為可以讓人們的生活更幸福，更讓年輕的專業能力可以穩定成長」。

聲明最後提到，「我們不願惡意的攻擊讓人們的笑容蒙上陰影，這是我們的心聲，希望每個專業都能被珍視和尊重。」

建築學者王俊雄接受中央社記者電話訪問時表示，建築界可以用冷靜角度看選戰，但如果選戰必須對建築人進行人格毀滅，「把我們這些好好做事的人送進去陪葬，大家都不能忍受」。

王俊雄說，這次之所以有這麼多建築人、學者、藝術家願意站出來，就是因為不容許大家辛苦建立的聲譽，被安上莫須有的罪名，透過編造故事的方式抹黑建築界。

國家文藝獎得主、建築師黃聲遠接受記者電話訪問時表示，他比較站在珍惜年輕人的立場聲援這件事，他自己也是從競圖及做公共建設起步，希望這個社會可以變得更好，而地方鄉親也願意支持，讓地方一點一滴產生改變。

黃聲遠表示，他自己競圖常輸給學生，看見年輕人做得好，自己也感到很欣慰，這世界上很多好的東西都是許多人拿出生命投入，這個社會如需要改革，經驗有時會成為包袱，所以討論就變得很重要，競圖的評選過程就是一種討論。

黃聲遠說，環境改造最後還是得面對一個多樣化的社會，希望社會不要用最低標準看事情，採購標準是防弊用的，把事情做得更好應該是更健康的。

近日新竹市棒球場爭議延燒，國民黨質疑新竹市建設由「5人幫」主導，使將軍村由零經驗廠商得標。對此，前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅曾於9日與民進黨立委吳思瑤、建築師黃聲遠、王俊雄等數十位建築設計界專業人士召開記者會，今天則有150名建築專業人士聯名刊登報紙廣告，呼籲各界回歸專業。（編輯：陳仁華）1110810