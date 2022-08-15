視盟邀烏克蘭藝術家駐台創作 祈戰火平息

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（中央社記者王寶兒台北15日電）俄羅斯入侵烏克蘭戰事未歇，視盟邀請烏克蘭Gallery 101藝術家來台駐地創作，以人道援助力挺烏克蘭，今天也發表支持烏克蘭宣言，祈禱戰火平息，讓烏克蘭早日回歸和平。

社團法人台灣視覺藝術協會自2018年開始，透過「亞洲認識論西移－當代藝術空間探查」西亞南亞交流計畫，邀請印度、尼泊爾、伊朗、土耳其、烏克蘭等13個西亞、南亞國際當代藝術空間，透過參展交流，結交不少國際藝術夥伴。

雖然近年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及戰爭影響，讓原本蓬勃發展的國際藝術交流計畫受各國邊境政策延期或取消，視盟仍持續與國際藝術組織互動，維持友好國際關係。

今年視盟秉持國際人道援助精神，呼應政府「回饋國際社會、善盡國際責任」，並獲文化部補助「恐懼與希望－烏克蘭Gallery 101來台駐地及創作交流計畫」，邀請Gallery 101創辦人Marta Trotsiuk與3名藝術家Myroslava Bachkur、Anna-Zoriana Savka、Veronika Cherednychenko，來台駐地創作，日前已有3名藝術家順利抵達台灣。

Marta Trotsiuk身兼畫廊經營者和藝術策展人，她自2017年起探索及蒐集100間世界各地的畫廊數據及商業模式資料，計劃未來能在烏克蘭故鄉利決夫開設藝術空間，並將其命名為Gallery 101，意指這會是她的蒐集名單中的第101家畫廊，目前Gallery 101多以線上展演或不定點方式展出，致力推廣烏克蘭當代藝術外，也呼籲烏克蘭社會重視文化侵略的問題。

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此次駐台計畫邀請Myroslava Bachkur、Veronika Cherednychenko及Anna-Zoriana這3名女性藝術家合作，她們於戰爭期間仍持續不斷創作，堅信藝術能成為幫助國家的力量，誠實記錄及傳達在戰地中發生的故事。

Marta Trotsuik表示，俄羅斯對烏克蘭的侵略，不僅僅是武裝行動的侵略，也是一種文化及價值的侵略。戰爭造成烏克蘭人民熟悉的日常生活遭到瓦解，與家人及朋友離散甚至天人永隔，但世界沒有看到的是戰爭對文化傳統及人權價值的影響，希望透過這次的交流計畫，深化台烏雙方的文化及藝術交流。（編輯：管中維）1110815