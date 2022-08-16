台北室內合唱團成立30年 音樂會聚焦美國作品

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）台北室內合唱團慶祝成立30週年，邀請今年同樣邁入而立之年的旅奧青年指揮鮑恆毅客席，將推出「發現‧亞美利堅」音樂會，聚焦20世紀後的美國合唱作品，帶領樂迷走一趟百年時空之旅。

台北室內合唱團發布新聞稿表示，適逢30週年重要轉折點，以「三十而已」為自己定義，30年來，台北室內合唱團享譽國際的早期音樂與當代音樂演繹能力，也將呈現在「發現‧亞美利堅」音樂會上。

台北室內合唱團表示，移民將歐洲古典音樂傳承帶入美國新大陸，隨後也融入不同族裔文化與新教思維，進而產生教會音樂、福音歌曲、黑人靈歌等特有樣態。

這場音樂會曲目時間軸從巴伯的「羔羊經」開始，接續伯恩斯坦以希伯來文寫成的「奇徹斯特詩篇」、普立茲獎才女卡洛琳‧蕭以合唱與室內樂創作的「致雙手」、美國當代合唱代表人物韋塔克敘事史詩「達文西夢見飛行器」等，這些曲目將帶著觀眾在合唱人聲中，徜徉美國作曲家的世界觀。

指揮鮑恆毅獲國立維也納音樂暨表演藝術大學管絃樂指揮與合唱指揮雙碩士，以及管絃樂指揮最高演奏文憑，更是台灣首名在管絃與合唱指揮國際大賽中都有獲獎肯定的優秀青年指揮家。

台北室內合唱團「發現‧亞美利堅」音樂會將於8月28日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳，8月31日在台北國家音樂廳演出。（編輯：張芷瑄）1110816