國藝會推藝術未來行動 13組團隊獲破億獎助金

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）國藝會2021年底啟動「藝術未來行動專案」，第1階段13組團隊獲選，共獲破億獎助金補助；國藝會董事長林曼麗說，這項專案著眼於永續性，第2階段申請即將開始，歡迎預作準備。

林曼麗16日在國藝會舉辦的「藝術未來行動計畫」分享會上致詞表示，這個專案可說是國藝會創立以來最具突破性的獎助模式，「希望可以在關鍵的時刻注入關鍵的活水，給予藝術界最大彈性、最大空間、最大規模的支持。」

獲得獎助金的團隊及計畫，包括黃翊工作室、福爾摩沙馬戲團、當代傳奇劇場，以精進自身為出發，重新省思團隊定位，對於品牌經營理念清晰且策略具體能落實。

許家維工作室、靖像有限公司、徐氏工作室、EX-亞洲劇團及許哲瑜是為創作相關計畫，在其過往創作基礎上進一步尋求創新與突破，展現原創性、當代性。

曉劇場、島嶼影像合創社與雲門文化藝術基金會則以其獨特性，結合場地空間經營，深耕所在之社群，發揮公眾性。

音瀑奧譜聲音藝術實驗室關注現今熱門趨勢Web3.0技術如何對藝術生態產生正面影響；利澤國際文化有限公司則針對現代偶戲生態的問題與需求，提出完整規劃的願景藍圖。團隊各自都對提案做介紹與分享，交流熱烈。

林曼麗說，這也是一項非常高度競爭型的專案，這次從250個申請案中脫穎而出的13個計畫，「不僅有未來性、更重要的是具永續性，希望我們今天所做的努力，能夠為未來5年、10年甚至20年的台灣藝術發展有所貢獻。」

分享會上文策院院長李明哲勉勵，藝術要永續發展，需要更多資源，包含更多好的基礎建設、企業贊助、投資與融資，「藝術團隊也需要思考，是不是要有不同的經營思維，還有不同產業的分工、不同的可能性。」

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洪建全基金會董事長洪裕鈞則認為，這次獲選的13個藝術計畫，是未來的社會跟產業發展的養分。高雄衛武營藝術總監簡文彬表示，作為國家級的場館，衛武營也正在努力尋找新的定位，開創場館未來，期待未來能找到團隊與場館合作的新模式。

「藝術未來行動專案」第2期將於10月1日至20日收件，專案詳情可詢：https://ncaf.pse.is/ActfortheFuture。（編輯：張雅淨）1110817