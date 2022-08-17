兩廳院夏日爵士20週年演出 向小號家戴維斯致敬

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兩廳院夏日爵士迎接20週年，今年兩廳院夏日爵士節慶樂團以「跨越年代」為概念推出音樂會，將重新詮釋爵士小號名家邁爾士．戴維斯的重要代表作，也向其創新精神致敬。（兩廳院提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年8月17日

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）今年是兩廳院夏日爵士20週年，兩廳院夏日爵士節慶樂團以「跨越年代」為概念，推出「精釀邁爾士：Miles Brew」音樂會，向爵士小號名家邁爾士‧戴維斯致敬。

兩廳院今天發布新聞稿表示，邁爾士‧戴維斯是20世紀最具影響力的爵士小號演奏家，從酷派爵士到調式爵士，引領各派爵士浪潮，備受全球樂迷矚目。

1969年8月19日，邁爾士‧戴維斯召集心目中最厲害的爵士樂手，在紐約的錄音室展開為期3天錄音，後來成為爵士經典專輯「精釀即興」，不只成為爵士樂迷心目中的經典地位，更掀起演奏融合爵士的浪潮。

夏日爵士節慶樂團在小號手魏廣晧的領軍下，攜手台灣鼓王黃瑞豐、爵士教育推手李承育、金曲常客許郁瑛和楊曉恩等，透過國際知名小號演奏家麥可．摩斯曼的全新編曲，重新詮釋邁爾士．戴維斯的重要代表作，也向其創新精神致敬。

薩克斯風演奏家李承育表示，自己的第一張爵士專輯就是邁爾士．戴維斯的DIG；鼓手黃瑞豐和鋼琴家許郁瑛，也都能從邁爾士合作的音樂家中，找到屬於自己演奏時的回憶。音樂會前將邀請樂評人孫秀蕙擔任演前導聆，分享邁爾士傳奇的音樂故事。

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魏廣晧表示，擔任兩廳院夏日爵士音樂節的策展工作15年，今年正好是兩廳院夏日爵士20週年，節慶樂團以「跨越年代」作為策展概念，除了紀念外，更期許這次的演出成為台灣爵士里程碑，成為開啟下一個爵士時代的契機。

兩廳院夏日爵士節慶樂團「精釀邁爾士：Miles Brew」音樂會將於8月19日1演出，地點在台北國家音樂廳演出，也將在OPENTIX Live同步直播。（編輯：張芷瑄）1110817