新北推5條美學廊帶 盼向下扎根文化教育
2022/8/19 15:31
（中央社記者高華謙新北19日電）新北市政府文化局今天展示核心建構5條美學廊帶推廣成果，希望結合學校教育，充分發揮各類藝文數位服務平台、行動博物館與新北美術館等資源最大效益，向下扎根文化教育。
文化局向新北365間學校校長推廣民國108年起建構的5條美學廊帶成果，希望學校多利用豐富藝文資源。
「都會探索府中美學」廊帶以市集、演唱會及走讀等多樣化形式辦潮念舊生活節、古城開路與閱讀新北1001頁等活動，活化府中雙城。
「藍天海岸古蹟文化」廊帶以古蹟為據點，串起北海生活美學，含括淡水古蹟博物館以沉浸式劇場與光影裝置打造光映淡水等活動；十三行博物館以考古生活節與南島文化節等融入考古、教育、生態與人文元素。
「綠色山林茶山文化」廊帶結合坪林茶業博物館，今年推出全國首度以整個行政區為自然療癒品牌的「茶山繚療」計畫，結合生態教育、茶產業文化與跨界創意，挹注古老茶山新活力。
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「黃金山城礦業文化」廊帶以黃金博物館為據點，推出礦山藝術季品牌，主打地方共創與居民參與；「紅色陶寶三鶯文化」廊帶串聯鶯歌陶瓷博物館與美術館，打造鶯歌雙核心藝術城，扎根藝術種子教育。
文化局表示，近年新北博物館群打造擴增實境等5G虛擬體驗，新北市立圖書館也啟動線上閱讀服務，推出「新北E書房」1站式線上學習網站，提供53萬冊電子資源供民眾免費借閱，希望校園多運用這些藝術與文化資源。（編輯：李明宗）1110819
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