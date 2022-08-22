國漫館場址爭議 中市府：不應淪為選舉操作

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（中央社記者蘇木春台中22日電）國家漫畫博物館場址爭議，文化部長李永得今天表示，中市府處理過程傲慢怠惰；中市府表示，從公文往返、會議紀錄可佐證，文化部充分清楚各場址問題，公共建設不應淪為選舉操作。

李永得今天上午接受廣播專訪時，提到2017年前台中市長林佳龍時期，中市府與文化部預計在中台灣電影中心合建國家漫畫博物館，但2020年5月，前文化部長鄭麗君卸任前認為，建築不符合漫博館需求，且現任台中市長盧秀燕的中市府傲慢、怠惰，因此宣布終止合作。

李永得指出，台中市立法委員仍希望漫畫博物館留在台中，盧秀燕也希望留在台中，最後選定改設在帝國糖廠，當時協商中市府稱會協助進駐帝國糖廠的廠商協調，把土地跟建物交給文化部規劃，但文化部上報國發會時，中市府卻又表示無法提早點交，文化部最後決定先送國發會，尊重台中市政府期程。

李永得說，文化部也不希望換了國民黨執政就把漫畫博物館從台中移走，「我們釋出絕大的善意和誠意，但如果台中市政府重視這個問題，就應該積極和業者協調和解決，看能不能提前解約，或者是能不能換地方？」

台中市政府發言人黃國瑋今天透過新聞稿表示，「國漫館計畫」是林佳龍與鄭麗君兩人協議合蓋，盧秀燕上任時，工程早已開工，進度為14%左右，並未調整先前的計畫，持續推動，至文化部因故撤出興建計畫時，工程進度已超過50%。

黃國瑋指出，國漫館2018年4月動土開工，文化部還派司長參加，當時是林佳龍擔任市長，「若有問題，文化部怎會來參加開工典禮？」

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至於國漫館選址帝國糖廠爭議，黃國瑋指出，從公文往返、會議紀錄、文化部新聞稿等資料佐證，文化部充分清楚各場址問題，市府也持續協助中，目前進度也符合文化部報給行政院的修正計畫期程，溝通過程正常。

黃國瑋說，樂見文化部公開承諾國漫館續留台中，厚實中部漫畫發展的量能，但公共建設不應淪為選舉操作，更不應該因人設事，故意卡住公共建設進程。（編輯：陳仁華）1110822