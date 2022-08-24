駐紐約辦事處大廳拉皮 林明弘創作呈現島嶼生活

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駐紐約辦事處一樓大廳整修，邀請台灣藝術家林明弘以挑高牆面為畫布，呈現「島嶼生活」。圖為藝術團隊8月稍早在圖案上牆前準備。（駐紐約台北文化中心提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年8月24日

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（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）駐紐約辦事處一樓大廳整修，邀請台灣藝術家林明弘以挑高牆面為畫布，呈現「島嶼生活」。這是駐外館處首度邀請藝術家現地製作，繪圖工作上週展開，預定10月完成。

駐紐約辦事處長李光章透過新聞稿表示，外交部與文化部跨部會合作，邀請國際知名藝術家林明弘為辦事處大廳量身打造作品。期待以藝術和紐約對話，讓藝術為台灣說話，展現台灣精神與韌性。

林明弘提到，紐約是全球性的藝術首都，駐紐約辦事處形同台灣在紐約的國門。去年實地勘查了解辦事處地理位置、內部空間及動線後，選定作品位置，以花布系列為主題，要讓美國與世界的觀眾眼睛為之一亮。

57歲的林明弘擅長挪用布料花紋及設計，以大型繪畫裝置重新配置、再度概念化公共空間。他的作品曾在上海外灘美術館、奧克蘭三年展、加州太平洋三年展、台北市立美術館等藝文機構及國際雙年展展出，近期受邀在紐約大都會藝術博物館（The Met）大廳現地製作。

自8月中旬起，林明弘帶領跨國藝術工作團隊在駐紐約辦事處大廳現場繪製，作畫過程採可見式方法。這段期間赴辦事處洽公或申辦護照、簽證的民眾，都可看到正在進行的藝術作品。

來自台灣、美國、法國、埃及的畫家將以豐富繪畫經驗，共同完成名為「島嶼生活」（Island Life）的委託製作作品。花蕊圖案將在大廳牆上逐一綻放，描圖到上色的創作過程呈現在民眾面前，讓民眾一同見證藝術介入空間、人與空間關係轉變的過程。

駐紐約辦事處為台灣重要外館，16層樓的大樓是台灣自有館舍，位處曼哈頓中城，鄰近中央車站、紐約公共圖書館本館，步行約15分鐘即可抵達聯合國總部。

駐紐約台北文化中心表示，林明弘的藝術作品將帶來嶄新面貌，讓到訪的國內外貴賓、訪客及洽公民眾感受到不同的空間氛圍。（編輯：韋樞）1110824