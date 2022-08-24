長榮交響樂團9/3員林演出 曲目加入中秋元素

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（中央社記者蕭博陽彰化縣24日電）長榮交響樂團9月3日晚間在員林市圓林園登場，演出曲目加入中秋元素，豐富多元，搭配女高音楊令璿獻唱，帶來高水準藝文饗宴，隔天同地點還有民歌演唱會，皆免票入場。

迎接彰化建縣300年並配合中秋節，彰化縣政府9月3日、4日晚間在員林市圓林園，分別邀請長榮交響樂團演出及安排民歌演唱會，縣府今天對外宣傳，彰化縣長王惠美希望在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代，為縣民帶來小巨蛋等級的精彩演出。

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王惠美致詞表示，建縣300年系列活動近期有8月27日及28日的王功漁火節、9月10日雲門舞集戶外公演、11月5日及6日二水國際跑水節等活動。而在後疫情時代，為感謝疫情期間非常辛苦的醫護、警消及鄉親配合，因此辦理感恩音樂會，歡迎來享受藝文饗宴。

長榮交響樂團團長張逸士說，這場音樂會原要配合母親節活動，受疫情影響延至9月3日中秋節前，部分節目稍調整，加入中秋氛圍及元素，曲目豐富多元、老少咸宜，民謠有望春風、農村酒歌等，也安排包含不可能的任務、星際大戰、修女也瘋狂等電影經典主題曲，感謝王惠美親自打電話邀請演出。（編輯：郭諭儒）1110824