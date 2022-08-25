把台灣旅行回憶變成氣味 東海生獲紅點設計獎肯定

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）東海大學工設系張家蓉、蔡舒姍將台灣自然人文、歷史建築轉化為氣味，透過嗅覺打造身歷其境、喚起回憶，製作「台灣氣味旅行」伴手禮，獲德國紅點品牌與傳達設計獎最佳設計獎。

東海大學今天發布新聞稿表示，學生透過自由發想，將各類材質工藝結合全球設計趨勢，共5件作品入圍2022德國紅點品牌與傳達設計獎，其中「台灣氣味旅行」獲紅點品牌與傳達設計獎最佳設計獎（Best of the Best），此作品同時獲得義大利A'Design Award包裝設計類銀獎。

「台灣氣味旅行」是東海工業設計系四年級學生張家蓉與蔡舒姍的畢業作品。有別市面上伴手禮大多為味、視覺做呈現，將台灣自然人文、歷史建築等特色，轉化成氣味，藉由嗅覺打造身歷其境、喚起情感回憶，重溫旅遊感動的國際觀光氣味伴手禮。

蔡舒姍表示，設計前期經常碰壁，在調香、造型、包裝上等設計中，花了許多時間與精力思考，如何用更精確方式，達到回憶旅行的效果。

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張家蓉則說，因為並非平面設計的科系，不管在設計上或實作執行上，都經過多次嘗試與努力，最終才能有滿意結果。

指導老師李皆欣指出，近2年全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，也是大四生專題發展期間，學生觀察到台灣觀光產業，因國際疫情出現停滯的經濟問題，從人類對於氣味的嗅覺記憶，來表達國際對於台灣觀光印象的聯想，在觀光伴手禮的設計領域是很新鮮的創意。（編輯：陳仁華）1110825