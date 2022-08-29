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中央社新書「記者在現場」 寫下新聞沒說完的故事

2022/8/29 10:28（8/29 11:09 更新）
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中央社將於9月1日記者節出版新書「記者在現場」，帶領讀者一窺新聞報導中沒說完的故事及漏網鏡頭。（中央社）
中央社將於9月1日記者節出版新書「記者在現場」，帶領讀者一窺新聞報導中沒說完的故事及漏網鏡頭。（中央社）
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（中央社台北29日電）中央社將於9月1日記者節出版新書「記者在現場」，帶領讀者一窺新聞報導中沒說完的故事及漏網鏡頭，深入了解特派記者如何排除萬難，在海外完成採訪使命；文化記者如何以敏銳的觀察力，關注在地文化的多元面向，書寫人物與時代的樣貌。

包括公視董事長胡元輝、台灣大學新聞研究所教授林照真、作家劉克襄均為本書作序推薦。胡元輝在序文中表示，記者在現場是看見事實，取得現場的重要途徑。即便疫情當頭，仍然可以看到中央社優秀的新聞工作者馳騁在全球的新聞現場，傳真人類的奮鬥篇章。

胡元輝說，無論是排灣族勇士查馬克對古謠傳唱隊的堅持，或是阿美族歌手阿洛對島嶼民族的不捨追尋；無論是雕塑家黃土水作品「甘露水」的修復現身，或是香港反送中運動中明知不可為而為之的抗爭。若非「記者在現場」，我們無法得知這些動人生命故事與文化創新；若非「記者在現場」，疫情將是我們唯一的記憶，消沉將是歷史鮮明的刻痕！

新聞報導主要聚焦事件本身，鮮少呈現記者在採訪過程中遭遇的種種考驗，尤其派駐世界各地的記者，在人生地不熟的異國採訪，一不小心就可能誤踩禁忌，中央社記者何宏儒在外派印度新德里的第一年，即因採訪一間神廟被捕，歷經偵訊和軟禁長達12小時。

攝影記者吳家昇兩度奉派到香港採訪反送中運動，歷經大遊行現場催淚彈、汽油彈齊飛，混亂中有記者被磚頭砸到，吳家昇也被汽油彈掃到，幸好未點燃，過程驚險萬分。

吳家昇並曾在2021年7月「單挑」整個台灣東奧代表隊，以一抵百奔波分散在各地的場館，記錄台灣選手奪牌的光榮時刻，筋疲力盡的他，遭遇半夜等嘸車、相機被偷，他如何絕地求生？這些精彩的採訪側記、漏網鏡頭都收錄在「記者在現場」一書中。

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中央社董事長劉克襄也在序中提到，「不論遙遠的他方，或者近在眼前的事，記者們不僅竭心地，跟受訪者交流，報導某一精彩的家園狀態。基於專業和責任，他們也擁有自己的信念，自己的星球。記者們或許是無冕王，但這樣誠摰時，也是小王子。」為記者工作下了最佳註解。

「記者在現場」集結中央社文化+及特派看世界專欄中的40篇精采文章，由印刻文學出版，定價新台幣420元，9月1日起在各大實體及網路書店販售，即日起至中央社電子書城訂購，可享含運特惠332元。（編輯：屈享平）1110829

2019年夏天，攝影記者奉派至香港採訪反送中運動，採訪期間拍下這張照片。日常的香港街頭一切如常，只有牆上的噴漆提醒著現在仍在抗爭中。中央社記者吳家昇攝
2019年夏天，攝影記者奉派至香港採訪反送中運動，採訪期間拍下這張照片。日常的香港街頭一切如常，只有牆上的噴漆提醒著現在仍在抗爭中。中央社記者吳家昇攝
2021年7月，東京奧運拳擊場館中，攝影記者與比賽擂台的真實距離。中央社記者吳家昇攝
2021年7月，東京奧運拳擊場館中，攝影記者與比賽擂台的真實距離。中央社記者吳家昇攝
記者在現場
記者在現場
  • 作者｜中央通訊社
  • 出版社｜印刻
  • 出版日期｜2022/09/01
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