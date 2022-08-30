魯賓斯坦鋼琴大賽銀獎得主林易 獲聘北市大專任

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（中央社記者趙靜瑜、實習記者郭姸妤台北30日電）魯賓斯坦國際鋼琴大賽銀獎得主林易投身教育，獲聘為台北市立大學音樂系專任助理教授。林易表示以他過來人經驗，他很鼓勵年輕音樂學子有想法跟目標，然後努力達成。

林易（Steven Lin）今天在台北市立大學新聘專任鋼琴師資記者會上表示，他希望以他的經驗跟國際網絡，為台北市立大學在國際上建立更多交流機會。

台北市立大學新聘專任鋼琴師資記者會今天在台北市立大學音樂館舉行，包括台北市立大學校長邱英浩、台北市大學音樂系系主任陳冠宇以及音樂系老師們等人出席。邱英浩表示，北市大創校超過百年，過去培育許多音樂師資和音樂家，相信林易的加入，可以與音樂系師生一起共創未來。

林易認為，學音樂不一定只能成為演奏明星，「只要有自己的想法和目標，努力去達成，這我來看就已經很不錯。」林易說，他也期待與學生對話，了解年輕世代的能力與可能性。

林易表示，「返台任教是一個重大決定，就像是Next Chapter Of My Life。」林易說他小學唸到4年級就出國了，父母親現在都還在台灣，他又是獨生子，希望有機會回台陪伴雙親。

另一個原因則是他10年來到台北市立大學舉辦過多次鋼琴大師班，對於這裡的環境非常喜歡，正好有開缺，他就投件申請，終於拿到職位，這學期開始專任工作。

林易表示，音樂不只是演奏，對於學生來說，最重要的是鼓勵並讓他們了解自己的目標，「只要願意成長，就能找到自己未來的路。」對於他自己來說，他不會放棄演奏事業，盡可能把開課時間集中，也將演出集中，教學相長。

陳冠宇則表示，很高興林易進來音樂系這個大家庭，「音樂系也許硬體需要優化，但師資軟體一定要是最好的。」陳冠宇希望林易能用他的學經歷及舞台經驗幫助學生，也為系上開拓更多國際連結和視野。

林易從小就被譽為音樂天才，又畢業自寇蒂斯音樂學院，茱莉亞音樂學院等名校，2012年拿到美國CAG國際音樂大賽首獎，也在范克萊本國際鋼琴大賽拿到評審團主席特別獎肯定，2014年攻頂魯賓斯坦國際鋼琴大賽拿回銀牌，正式朝職業演奏家邁進。

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但其實林易也並非一帆風順，他曾說他最大的失敗就是沒有進入范克萊本國際鋼琴大賽決賽，只拿到特別獎，「那曾是我最大的目標，但我失敗了，有2個月我失望到幾乎沒有碰觸鋼琴。」

但也因為這樣的痛苦，讓林易重新思考鋼琴對他的意義，「原來我最想做的，是彈琴。」林易說，必須找到自己的聲音，知道自己是誰，這才是做音樂最重要的事情，希望可以透過教學，跟學子分享音樂真正的意義。（編輯：屈享平）1110830