國寶歌王文夏故鄉台南 9/24演唱會再見阿文哥

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）國寶歌王文夏今年4月辭世，台南市長黃偉哲今天宣布，9月24日邀請大家一同在文夏的故鄉台南參與「再見阿文哥-文夏紀念音樂會」。演唱會將於9日上午開放索票。

原定4月30日舉辦的文夏紀念音樂會因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻延期。「再見阿文哥-文夏紀念音樂會」24日（周六）下午2時在新營文化中心演藝廳舉行，採免費索票入場。民眾可於9日上午9時起於新營文化中心服務台、台南文化中心服務台索取入場票券(每人限2張)；節目並同時開放TixFun線上索票。

台南市政府文化局今天新聞稿表示，音樂會邀請文夏的牽手文香與文夏四姊妹再度同台，此外還有紀露霞、劉福助、李靜美等文夏老師昔日的好友們；另外，還有情同師徒的董事長樂團、長年致力推廣台語老歌的謝銘祐與麵包車樂團共同登台，緬懷獻唱文夏當年紅極一時的成名曲，包括「黃昏的故鄉」、「媽媽請妳也保重」這幾首奠定本土情懷、幾乎等同代表離鄉在外台灣人心聲的名曲。

音樂會同時與國家電影及視聽文化中心合辦，現場將播放文夏主演的珍貴老電影「再見台北」精選片段，邀請歌迷們從電影畫面中追尋文夏身影，懷念這位國寶歌王。

文夏1928年生於台南，本名王瑞河，筆名愁人，曾在2012年獲金曲獎特別貢獻獎，一生出過近百張唱片，錄製約1200首台語歌曲，開過上萬場演唱會，同時也是戒嚴時代被禁歌曲的紀錄保持人；文夏的音樂人生，幾乎等同於台語歌壇全盛時期，也是台灣人對40至60年代台語歌時代的集體記憶。

高中時創作的第1首歌「飄浪之女」，以及之後填詞的「黃昏的故鄉」、「媽媽請妳也保重」等流行歌曲，至今仍傳唱無數，奠定「寶島歌王」地位。昔日文夏老師更組台灣第一個流行樂團，與文香、文鳳、文雀、文鶯，組成文夏四姊妹合唱團，四處巡迴登台演唱，轟動全台。

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台南市曾在2019年邀請92歲的文夏老師在鹽水永成戲院開唱，珍貴演出畫面也收錄於文化局製作拍攝的「台南流行音樂地圖－阿爸的歌本」紀錄片中。從永成戲院的寶島歌人會-文夏登台出發，一路上經過台南公會堂、寶美樓、許石音樂圖書館、安平運河、吳晉淮音樂紀念館等地，述說這些地點的音樂故事，以及許石、吳晉淮、郭一男等台南重要音樂人事蹟，藉由與市民生活息息相關的台南場景，讓民眾更加了解台南的台語流行音樂史。全片將於文夏紀念音樂會隔天的25日周日下午5時，在「公視台語台」頻道首播，提醒喜愛台語流行音樂的民眾別錯過。

南市府並於日前選定文夏出生地區的麻豆總爺藝文中心設置「文夏故事館」，以紀念他對台灣影視音文化貢獻。未來將以文夏生命故事為主軸，蒐藏並展示相關文物，並邀請7位說故事的人利用影音同步技術，讓觀眾以沉浸體驗方式閱讀這位豐富人生的歌手，將是首創劇場造景數位同步影音的展示館。（編輯：孫承武）1110905