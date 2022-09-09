維梅爾畫作倒牛奶的女僕 掃瞄技術揭350年玄機

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（中央社阿姆斯特丹8日綜合外電報導）阿姆斯特丹國立博物館今天表示，專家們在17世紀荷蘭畫家維梅爾知名畫作「倒牛奶的女僕」中發現他本來還畫了奶罐架子和籃子。當代先進掃瞄技術揭露大師畫作隱藏的細節。

法新社報導，這件大約350年前畫作中的新發現，讓外界對這位神祕莫測畫家的技法有了新認識。歷來最大規模的維梅爾（Johannes Vermeer）作品展覽明年將從阿姆斯特丹國立博物館（Rijksmuseum）展開。

「倒牛奶的女僕」（The Milkmaid）畫中純白牆面讓倒牛奶女僕的鮮黃上衣和藍色圍裙格外醒目。先進掃瞄技術則揭露，在牆面底下，維梅爾本來還畫有額外細節。

阿姆斯特丹國立博物館美術部門主管韋柏（Gregor Weber）在記者會中說：「這揭露新的且意想不到的維梅爾，令人驚艷。」

這幅畫中女僕正把陶罐中的牛奶倒出。研究人員大約10年前以X光掃描，得知女僕的後方另有玄機，但無法確定那是什麼。

阿姆斯特丹國立博物館最重要的新發現之一，包括維梅爾在這幅畫的牆面部分描繪了一個放罐子的木架，位置就在女僕頭部後方。

他們先前以為那可能是壁爐，但是稱為短波紅外線反射（Short Wavelength infrared Reflectance）的新技術讓罐子和木架清楚顯現。這項技術通常用在工業檢查和軍事用途上。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1110909