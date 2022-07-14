更多編輯台推薦新聞：
全台首例 10歲白血病童細胞治療康復
生活

全台首例 10歲白血病童細胞治療康復

詹姆斯韋伯太空望遠鏡揭星雲奇觀 一覽距地球7600光年宇宙懸崖
科技

詹姆斯韋伯太空望遠鏡揭星雲奇觀 一覽距地球7600光年宇宙懸崖

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

隱身的梵谷自畫像 137年後蘇格蘭畫廊用X光揭露[影]

2022/7/14 22:29（7/15 09:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
蘇格蘭一間畫廊發現梵谷一幅先前不為人知的自畫像，這幅肖像藏在另一幅畫作後面，梵谷左耳完好無缺。（圖取自facebook.com/nationalgalleries）
蘇格蘭一間畫廊發現梵谷一幅先前不為人知的自畫像，這幅肖像藏在另一幅畫作後面，梵谷左耳完好無缺。（圖取自facebook.com/nationalgalleries）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社愛丁堡14日綜合外電報導）英國蘇格蘭一間畫廊今天宣布，「振奮地」發現傳奇大畫家梵谷一幅先前不為人知的自畫像，這幅藏在另一幅畫作後面的肖像，左邊耳朵部位完好無缺。

這幅肖像是在荷蘭後印象派畫家梵谷（Vincent Van Gogh）於1885年的油畫作品「戴白色帽子的農婦」（Head of a Peasant Woman）畫布背面被發現，且被好幾層膠水和紙板覆蓋住。

蘇格蘭國家畫廊（National Galleries of Scotland）今天表示，藝術品修復師為了即將舉辦的展覽而對「戴白色帽子的農婦」進行X光檢查時，發現了這幅自畫像。

館方指出，X光掃描顯示「一名呈坐姿的蓄鬍者，頭戴闊邊帽，脖子隨意扎著一條領巾。他目不轉睛銳利地凝視觀畫者，右臉部位朝向暗處，而他的左耳清晰可見」。

資深繪畫修復師史蒂文生（Lesley Stevenson）在蘇格蘭國家畫廊提供的影片中說：「當我們首度看到X光片時，當然極為興奮。」

「一名修復師一輩子頂多遇上一、兩次如此重大發現…要找到跟它現在一樣難以發現的圖像，那是非常、非常特別的。」

眾所周知，梵谷經常重複使用畫布，並在畫布背面直接作畫。

蘇格蘭國家畫廊指出，專家正研究如何去除覆蓋這幅自畫像的膠水和紙板，且不使「戴白色帽子的農婦」受損。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1110714

延伸閱讀
私人收藏逾一世紀 梵谷未曝光素描作品首度展出環保怪客喬裝輪椅婦進羅浮宮 朝蒙娜麗莎像砸蛋糕[影]英國反石油行動 把人黏上「最後的晚餐」複製畫[影]英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族