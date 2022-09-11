更多編輯台推薦新聞：
書摘／六格格的宴席文化：請楊貴妃吃飯該上什麼菜
文化

書摘／六格格的宴席文化：請楊貴妃吃飯該上什麼菜

台灣VR作品「無法離開的人」 獲威尼斯影展競賽大獎
文化

台灣VR作品「無法離開的人」 獲威尼斯影展競賽大獎

愛琴海不平靜 希臘記者嘆在「敵方」土耳其跑新聞困難重重
國際

愛琴海不平靜 希臘記者嘆在「敵方」土耳其跑新聞困難重重

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心
國際

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

燃起民謠之火音樂劇 台南許石音樂圖書館首演

2022/9/11 17:46（9/11 22:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市許石音樂圖書館辦理2022許石音樂節，11日推出台南市管樂團以「台南400年音樂名人系列」為主題創作的音樂劇「燃起民謠之火」首演。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月11日
台南市許石音樂圖書館辦理2022許石音樂節，11日推出台南市管樂團以「台南400年音樂名人系列」為主題創作的音樂劇「燃起民謠之火」首演。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市許石音樂圖書館舉行2022許石音樂節，今天下午推出台南市管樂團以「台南400年音樂名人系列」為主題創作的音樂劇「燃起民謠之火」首演，許石的家屬也到場聆賞。

台南市政府文化局指出，2022許石音樂節規劃多場復古音樂派對演出，今天下午安排音樂劇「燃起民謠之火」於許石音樂圖書館首演。

台南市長黃偉哲到場向觀眾及許石家屬致意時表示，許石是台灣音樂巨擘，很感謝台南市管樂團以音樂劇形式讓民眾感受許石的音樂魅力，也希望大家透過欣賞演出共同追思許石，更認識許石對台灣流行音樂的重要貢獻。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台南市文化局長葉澤山表示，「燃起民謠之火」音樂劇故事腳本參考「百年追想曲—歌謠大王許石與他的時代」（國立台灣歷史博物館助理研究員黃裕元著）一書發想及編劇，以管樂演奏為主並輔以小短劇，演繹許石開始採集台灣民謠過程，及創作台灣流行音樂時遭遇的挫折經歷及心路歷程。

葉澤山指出，劇中將許石過去創作的許多熱門歌曲重新編曲為管樂合奏版本，演奏「南都三景」、「南都之夜」、「夜半路燈」、「安平追想曲」等多首耳熟能詳的經典歌曲，全場戲劇以台語演出。（編輯：屈享平）1110911

音樂劇「燃起民謠之火」故事腳本參考「百年追想曲—歌謠大王許石與他的時代」一書發想及編劇，11日在台南市許石音樂圖書館首演，台南市長黃偉哲（左3）到場致意。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月11日
音樂劇「燃起民謠之火」故事腳本參考「百年追想曲—歌謠大王許石與他的時代」一書發想及編劇，11日在台南市許石音樂圖書館首演，台南市長黃偉哲（左3）到場致意。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月11日
葉澤山
黃家古厝中秋音樂會復辦 10日晚間登場 台南第2個眷村文化園區 仁德二空新村動土
黃偉哲
台南永康火災祖孫3死 疑準備烤肉電線走火延燒回收物 台南安平跨港大橋估年底動工 盼改善假日塞車
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族