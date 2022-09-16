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全民大劇團音樂劇「倒垃圾」 都更社區斷捨離

2022/9/16 19:22（9/16 19:36 更新）
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全民大劇團音樂劇「倒垃圾」16日晚間在台北市政大樓親子劇場開演，全劇描述一個即將都更的老社區，住戶在被迫整理居家環境的同時，也開始面對自身過去、與家人的關係及糟糕感情等。（全民大劇團提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年9月16日
全民大劇團音樂劇「倒垃圾」16日晚間在台北市政大樓親子劇場開演，全劇描述一個即將都更的老社區，住戶在被迫整理居家環境的同時，也開始面對自身過去、與家人的關係及糟糕感情等。（全民大劇團提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年9月16日
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（中央社記者邱祖胤台北16日電）全民大劇團推出音樂劇「倒垃圾」，刻畫老社區面對都更現況的當下，亦面對各種人生課題的斷捨離，今天起在台北市政大樓親子劇場演出。

根據全民大劇團提供新聞稿，「倒垃圾」由陳怡靜監製、謝念祖導演、高天恒編導、王慕天編劇、潘偉凡作曲，賴佩霞、夏宇童、倪安東、呂紹齊、王鏡冠、賴盈螢、劉樸等演員及歌手共同演出。

劇情描述一個即將都更的老社區，住戶在被迫整理居家環境的同時，亦開始面對自己的過去、家人的關係以及糟糕的感情。垃圾不倒會臭掉，那心中的垃圾不倒，人生又該如何往前走。

「倒垃圾」音樂劇取材自台灣特有的倒垃圾文化，以倒掉心中的不愉快為訴求，世界名曲「給愛麗絲」旋律穿全劇，貼近台灣人的生活。

「倒垃圾」音樂劇今天起在台北市政大樓親子劇場演出，之後陸續在新竹、台東、花蓮、台中、桃園等地巡演。（編輯：陳政偉）1110916

謝念祖
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