梁莉姿書寫香港「僅存者手記」 獲台積電文學賞

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（中央社記者邱祖胤台北19日電）第6屆台積電文學賞18日舉行頒獎典禮，梁莉姿「僅存者手記」記錄自身及周邊人物在時代裂變下的痛苦與省思，獲評審團特別獎；李世成「紫馬」刻畫山城家庭故事，同獲評審團特別獎。

根據印刻文學生活誌發布的新聞稿，由台積電文教基金會主辦、印刻文學生活誌承辦的第6屆台積電文學賞，18日在台北孫運璿科技人文紀念館舉行，典禮由作家朱國珍主持，包括台積電文教基金董事長曾繁城、執行長許峻郎、作家朱天心與高翊峰等人出席，頒獎典禮會後並舉行「以小說探勘，世界的座標」座談會。

台積電文學賞自2011年開辦，每2年舉辦一次，是台灣唯一中篇小說文學獎，多年來吸引755篇投稿作品競逐，發掘出18名新銳創作者。

曾繁城致詞時期勉創作者，在網路資訊爆炸的時代，把目光拉回文字創作的工藝精神，並珍惜這份難能可貴的真實，讓文學火苗能夠持續下去。

朱天心、高翊峰崇台積電文教基金會主辦兩年一度的中篇小說獎，並表示這可能是當今唯一的中篇小說獎，期盼這個獎項得以傳承延續創作的薪火。

印刻文學生活誌同時宣布第7屆台積電文學賞徵件即日起開跑，同時將舉辦一系列講座活動，巡迴台北、台南、新竹、高雄、台中等地，邀請作家及文學愛好者共同展開一趟創作與閱讀旅程。

台積電文學賞徵稿字數6萬到8萬字，凡40歲以下的海內外華人均可參加。相關辦法可詳見印刻文學生活誌，或上網至舒讀網查詢。（編輯：管中維）1110919