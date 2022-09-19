落實古蹟保護領先全國 南市文資科研中心揭牌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南19日電）南市府領先各縣市成立的文資科研中心，今天在原台南廳長官邸揭牌。台南市長黃偉哲期望藉文資科研中心設立，讓台南市古蹟文物能獲得最良善保存與維護，不負「文化古都」美名。

台南市政府文化局「文化資產科學檢測研究中心」今天在原台南廳長官邸隆重揭牌，典禮由黃偉哲親自主持，地方文化界、宗教界、學術界、企業界人士和傳統藝師，以及地方民意代表都出席今天典禮。

黃偉哲表示，台南文資科研中心的成立，要感謝許多企業在經費上協助，以及很多傳統藝師在技術上協助，讓重要文物獲得妥善保存；台南市以「文化古都」聞名全國，有許多宗教上、或文化上文物，包括雕刻、藝術、彩繪、繪畫、刺繡等，並且在古蹟與歷史建築維護豐富經驗中，發現許多值得探討課題，例如寺廟壁畫鹽害、傳統工法失傳、彩繪氧化變色等，若是未能對症下藥進行修復，類似問題就可能一再發生。

黃偉哲說，因此台南市領先各地方政府設置科研中心，有效促成保存科學與修復工程間的配合，讓文資古物都能獲得檢測還有修復，甚至延長壽命，也讓後代子孫，以及許多研究者，都能繼續瞻仰文物風采；未來南市府將以充分預算支持文化資產科學研究與後續追蹤，協助文化資產延續與保存品質。

文化局長葉澤山表示，台南文資科研中心並非傳統認知的檢驗機構，而是強調文化資產調查修復先期，即能以科學方法進行建材材料成分及配比分析、壁畫彩繪及裝飾損害評估、鹽害等初步調查，以使古蹟修復更有其科學根據。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

葉澤山說，台南文資科研中心將會是文化資產修復實務與學術研究的跨領域平台，與建築師、營造廠、傳統藝師、科學修復師及相關學術單位建立良好關係，共同合作解決文化資產修復工程、彩繪及裝飾材料等各項課題。此外，透過科學方法驗證過去使用材料、比例及工法，建立屬於文化資產的材料資料庫，為台南也為台灣，逐步累積文化資產知識價值。

台南文資科研中心設址原台南廳長官邸入口處左側，中心牌匾為府城百年工藝茄苳入石柳，由薪傳獎及台南文化獎得主潘岳雄藝師題字、劉進文雕刻師製作。典禮現場展出台南文資科研中心於籌備處期間協助古蹟及歷史建築科學檢測成果及案例，讓現場與會人士對於古蹟修護、保存的重要性，留下深刻印象。（編輯：孫承武）1110919