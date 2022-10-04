基隆表演藝術中心啟用 開幕季14場演出接連上陣

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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）基隆演藝廳及島嶼實驗劇場歷經2年6個月整修後，更名為「基隆表演藝術中心」今天啟用，文化局長陳靜萍說，8日起至11月27日推出開幕季，共集結11個團隊，帶來14場精彩演出。

基隆市政府文化局長陳靜萍透過新聞稿表示，基隆文化中心前身為日治時期1903年興建的「基隆公會堂」，這棟建物於1985年落成啟用，扮演基隆藝文推廣的重要媒介，也是基隆人情感與文化交匯之地。

陳靜萍說，「基隆表演藝術中心」除一改過去文化中心老舊及嚴重漏水問題，更希望提供市民舒適且完善場域，也讓專業文化藝術工作者，在基隆就能擁有專業的表演藝術場地。

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至於硬體部分，陳靜萍表示，4樓到7樓依然是民眾進出演藝廳的出入口，迴廊空間特別整建成為新的休憩空間，並利用這次整修，把封閉的外牆改成落地窗，讓觀眾由東岸眺望基隆港灣和虎仔山景色，同時全面更新演藝廳座椅並調整位置等。

陳靜萍表示，大家若親臨現場，就能明顯感受到整修前後的巨大差異，除動線改變外，文化局也與時俱進地更新相關設施與設備，包含性別友善廁所、哺乳室等，劇場後台包括卸貨平台及貨梯也有相當程度更新，讓演藝團隊能更加便利使用。（編輯：方沛清）1111004