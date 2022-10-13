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OPENTIX兩廳院文化生活 獲日本設計獎百大殊榮

2022/10/13 11:39
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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）日本優良設計獎日前公布今年獲獎名單，OPENTIX兩廳院文化生活獲得日本GOOD DESIGN BEST 100的百大設計獎殊榮，也成為台灣首度獲此獎項的軟體服務平台。

兩廳院今天發布新聞稿表示，日本優良設計獎（GOOD DESIGN AWARD）是世界4大設計獎項之一，有「東方設計奧斯卡獎」美譽。該獎項1957年由日本設計振興會舉辦，針對全球各式設計進行一年一徵選與評論，是日本唯一對整體設計品質公開評鑑的國際知名獎項，在全球設計產業中具有相當影響力。

主辦單位在官網公布獲獎作品名單，OPENTIX在全球21個國家、5715件參賽作品中脫穎而出，獲得GOOD DESIGN BEST 100獎項，評審肯定「OPENTIX除了以獨家販售的節目及內容吸引消費者之外，更整合了多元的服務，例如在COVID-19疫情期間推動線上展演活動，以及提供疫情團隊補助方案（雨天撐傘專案）。」

評審也指出，「OPENTIX至今已有36萬名使用者，透過OPENTIX購買超過330萬張票券。OPENTIX有許多值得公共部門及機構學習之處，包括將BI智慧銷售分析工具運用於決策與管理，因此獲得高度評價。」

OPENTIX兩廳院文化生活由國家兩廳院與廣達電腦廣達研究院共同開發，自2021年4月正式上線，已累積近50萬會員。

兩廳院副總監許美玲表示，期待OPENTIX不只是售票系統，而是可以串接場館、民眾、藝術家及表演團體，成為更多人接觸藝文的入口，打造文化生活的平台。

許美玲說，疫情期間迅速推出OPENTIX Live，與表演團隊共同展開新的表演模式，提供觀眾不同的觀演選擇，此外，也推出表演團隊、場館合作線上旗艦場館等多樣服務。（編輯：張雅淨）1111013

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