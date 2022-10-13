相隔5年 香港國際指揮大賽2023年舉行

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）由香港小交響樂團主辦，第2屆香港國際指揮大賽將於2023年3月22日至26日在香港大會堂音樂廳舉行，35歲以下不限國籍都可參加，報名截止日期為2022年10月25日。

香港小交響樂團發布新聞稿表示，香港國際指揮大賽於2018年首度舉行，是亞洲少見的指揮大賽，首屆冠軍及樂團大獎得主是來自匈牙利的卡利（Gabor Kali），至今已在歐洲古典樂壇占有一席之地。

香港國際指揮大賽希望為年輕指揮家拓展眼界，尋找更多在亞洲的發展機會，冠軍得主將贏得獎金港幣20萬元（約新台幣81萬元），以及2023/2024樂季指揮香港小交響樂團音樂會的機會，也將有機會與評審團成員實習。

今年評審團成員包括香港小交響樂團桂冠音樂總監葉詠詩以及香港小交響樂團首席客席指揮柏鵬（Christoph Poppen），2人共同擔任聯合主席。

其他評審還包括國家交響樂團（NSO）榮譽指揮呂紹嘉、法國圖盧茲國家樂團前總經理達古貝（Thierry d'Argoubet）、慕尼黑室內樂團藝術策劃及副總監恩斯特（Philipp Ernst）、德國karsten witt音樂經理人公司總監胡弦月（Xenia Groh-Hu）、香港小交響樂團樂團首席格德霍特（James Cuddeford）及大提琴助理首席貝樂安（Laurent Perrin）。

大賽共分為初賽、準決賽及決賽，評審團將從所有參賽者中遴選最多16人進行初賽，入圍結果將於2022年11月下旬公布。

第2屆香港國際指揮大賽現正開放報名，截止日期為2022年10月25日，可透過網站www.hkconducting.com報名。（編輯：張雅淨）1111013