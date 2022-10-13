李寶春推新編「長生殿」 用音樂無縫接軌京崑

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）台北新劇團將推出新編大戲「京崑戲說長生殿」和魔幻京劇「魔笛」，前者用全新創作的音樂無縫接軌京崑，後者巧妙融合東方戲曲與西方歌劇元素，看見傳統戲曲的新嘗試。

台北新劇團發布新聞稿表示，過去關於唐明皇和楊貴妃的故事不斷以文學、戲劇形式改編，崑劇「長生殿」蔚為經典，京劇也有「貴妃醉酒」、「太真外傳」等，編導李寶春則採各本所長巧妙串織，進而修編新寫，發揮劇種優勢，將崑曲的典雅內斂與京劇的富麗鎔鑄一體，寫成「京崑戲說長生殿」。

李寶春表示，「京崑戲說長生殿」中談情說愛的情節就交給崑曲；社稷興亡的橋段則讓京劇來發揮。於是崑劇「長生殿」經典折子如「定情賜盒」、「獻髮密誓」、「小宴驚變」、「哭像」與京劇的「醉酒」、「馬嵬埋玉」等交織、剪裁並新編，完整述說這對帝王后妃從相戀到訣別的歷程。

李寶春說，挑戰最大的地方在於最末2場「哭像情傷」和「見月憶情」的京崑對唱，這2段表現安史之亂後，唐明皇、楊貴妃天人永隔，只餘無限追憶與悔恨。

「京崑戲說長生殿」首度結合胡樂舞元素，音樂由作曲家鍾耀光操刀，汲取莫高窟所藏的唐代「敦煌琵琶譜」，添加唐風胡樂，呈現唐朝多元文化兼容並蓄之盛況。為了貼合「安史之亂」中胡人騎兵雄威，也邀請蒙古王子寶爾基設計「馬舞」，粗獷奔放的肢體風格，超乎以往對京劇武戲的既定印象。

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京劇「魔笛」是借莫札特著名歌劇「魔笛」的情節元素，運用戲曲虛實共融的藝術手法全新創作而成，去年底在國家戲劇院首演引發熱烈迴響。今年再度推出，李寶春說，從音樂、唱腔到對唱之間的銜接都更加細膩，也將重新打造升級版魔幻森林之舞，提升全劇完整度。

「京崑戲說長生殿」將於11月5日在台北國家劇院演出1場，12月17日及18日在台中國家歌劇院中劇院演出2場：京劇「魔笛」11月6日下午在台北國家劇院演出1場。（編輯：張芷瑄）1111013