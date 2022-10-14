韓文音樂劇「小王子」首度中文化 水源劇場演出

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取材自法國文豪聖修伯里原著改編而成的同名韓文音樂劇「小王子」首度中文化，即日起到23日在水源劇場演出，透過劇中的雋永對白，為觀眾心底帶來一絲的洗滌與平靜。（C MUSICAL製作提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年10月14日

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）取材自法國文豪聖修伯里原著改編而成的同名韓文音樂劇「小王子」首度中文化，即日起在水源劇場演出。推手也是改編中文的執行導演張芯慈表示，80分鐘演出讓人感受洗滌與平靜。

C MUSICAL製作發布新聞稿表示，「小王子」音樂劇由C MUSICAL製作、HJ CULTURE以及聯合數位文創三方合作，由韓國大學路知名導演李大雄執導，從2018年創作首演至今，已經超過百場演出。

張芯慈表示，「小王子」有成千上萬粉絲，這個版本是一部越看越著迷的作品，就像書本身一樣，不同階段看會有不一樣的感受。

張芯慈說，曾經她也不是很喜歡「小王子」，甚至覺得裡面的句子變成各種心靈雞湯，被用得好氾濫，但因為要翻譯，要排戲，一次又一次更進入這部作品，無法說這部作品會讓你覺得娛樂，但會為觀眾心底帶來一絲的洗滌與平靜。

導演李大雄在韓國執導過人氣版權音樂劇作品「危險遊戲」（Thrill Me），獲得「韓國音樂劇大賞」作品獎的韓國原創音樂劇「阿郎歌」也是出自李大雄之手。

李大雄表示，雖然這次來台灣的工作時間很短，但是對台灣的製作團隊十分驚艷，尤其對於執行導演張芯慈的整合能力以及呈現，感到十分佩服。

李大雄說，台灣演員得依照演出錄影模仿走位、動作，相較於韓國演員可以在排練時從內而外地自然發展動作，語言上的不同也讓整齣戲的節奏感不同，台灣演員的挑戰更難，「但是台灣演員各自都有不同的個人魅力，只需簡單提點，就能將角色飽滿呈現」。

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「小王子」配樂採取鋼琴、小提琴與大提琴，編制單純，由演奏家林均憲、張譽耀、鄭皓羽擔綱。現場重要的「狐狸偶」以及服裝、道具，都是韓國空運來台，舞台、燈光則是依據設計圖由台灣團隊打造，原汁原味呈現。演員包括陳品伶、張擎佳、黃浩詠、廖允杰、李梓揚、徐浩忠等，都是一時之選。

韓版授權中文化音樂劇「小王子」即日起到10月23日演出，地點在台北水源劇場。（編輯：唐聲揚）1111014